“إتفرج ببلاش” القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر اليوم الاثنين | | قنوات مفتوحة تنقل ودية مصر والجزائر مجاناً

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر اليوم، يبحث عشاقي كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر اليوم ويبحثون عن الموعد المحدد للمباراة والتي من المقرر إقامتها في دولة الإمارات، لذا سوف نتعرف بالتفصيل في السطور التالية على كل ما يخص المباراة من الموعد والقنوات الناقلة مجاناً، فتابعوا معنا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر اليوم، ستقوم شبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية بنقل المباراة الودية بين مصر والجزائر في مصر والدول العربية بشكل مجاني، ويمكنك ضبط الترددات المناسبة لقنوات أون تايم سبورت على جهاز الاستقبال الخاص بك، وبإمكان الجمهور متابعة المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية ويمكن ضبط تردد القنوات كالآتي:-

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز On time Sports HD نايل سات 11861 أفقي H 27500

تردد قناة أبوظبي الرياضية AD Sports

كما حصلت القناة على حق إذاعة مباراة مصر والجزائر اليوم، ويمكنك ضبط جهازك وفقًا لهذا التردد:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12091 أفقي H 27500 5/6

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومشوقة بين الفريقين، حيث يسعى كلا المنتخبين إلى تحقيق الفوز وإظهار أداء قوي قبل المنافسات الرسمية.

موعد مباراة منتخب مصر والجزائر اليوم

بعد التعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر اليوم سنتعرف على موعد انطلاق المباراة، حيث من المقرر إقامتها اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، ويمكنك مشاهدة المباراة في الدول العربية المختلفة حسب تلك التوقيتات:

توقيت المباراة الدول 5:00 مساءً الجزائر، المغرب، زامبيا 6:00 مساءً ليبيا، السودان 7:00 مساءً سوريا، الأردن 7:00 مساءً العراق، لبنان 7:00 مساءً السعودية، الكويت، قطر 8:00 مساءً سلطنة عمان

ومن الجدير بالذكر أنه تقام مباراة منتخب مصر والجزائر اليوم الاثنين، على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين في الامارات.