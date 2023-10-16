زاد البحث من المواطنين في العراق في الساعات الأخيرة عن رابط موقع وزارة الدفاع لمعرفة أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، وخاصة بعد ما أعلنت وزارة الدفاع أنه من المقرر إغلاق باب التسجيل للتطوع في يوم الخميس القادم، الموافق 21 سبتمبر 2023، وتم تفعيل هذا الإعلان اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، الموافق 15 سبتمبر 2023، وسوف نوضح لكم في الأسطر القادمة التفاصيل.

أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

من خلال بحث الكثير من المواطنين عن رابط وزارة الدفاع للاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، تم الإعلان عن عملية استخراج أسماء المقبولين كجنود في وزارة الدفاع من خلال الموقع الرسمي للوزارة على مختلف المنصات الإلكترونية، بعد أن تم الإعلان عنها بصورة رسمية وبعد فرز جميع الطلبات التي تم استلامها حتى الآن وصلت إلى حوالي 150 ألف طلب، أعلنت الوزارة أنه يمكن لجميع المواطنين التسجيل حتى يوم الخميس المقبل، عن طريق اتباع الخطوات التالية

في البداية يجب عليك الدخول علي موقع وزارة الدفاع الرسمي، ثم تسجيل الدخول.

ثم إدخال البيانات المطلوبة في الاستمارة.

ثم إدخال جميع البيانات والتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم النقر علي خانة إرسال.

بعد ذلك، ستتلقى تنبيها عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني يؤكد استلام طلب التطوع الذي قمت به.

شروط التقديم في وظائف في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن متطلبات القبول في وظائفها كجندي، وهي كما يلي

أن يكون وزن المتقدم بين 60 إلى 90 كيلو.

أن يكون طول المتقدم بين 165 سم و190 سم.

أن يكون المتقدم للوظيفة في حالة صحية جيدة وخاليًا من أي أمراض مزمنة.

تقديم الطلب الحصول على موافقة ولي الأمر.

أن لا يكون قد صدر بحقه أي حكم في قضية جنائية.

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.

أن يكون المتقدم قادراً على الكتابة والقراءة باللغة العربية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم قد ولد في عام 2000 أو بعد ذلك.

يمكن للأشخاص الراغبين في التقدم للوظائف أن يقوموا بذلك عن طريق الوصول إلى الرابط المذكور، ثم إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام الحساب الخاص بهم في منصة النفاذ الوطني الموحدة.