HERE.. رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي

تعد منحة العمالة غير المنتظمة من أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تهدف إلى تقديم الدعم المادي للعمالة غير المنتظمة في مصر، والعمالة غير المنتظمة هي العمال الذين لا يعملون لدى صاحب عمل ثابت بل يعملون لحسابهم الخاص أو يعملون في مشروعات مؤقتة أو موسمية، وسنوضح لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 وبعض التفاصيل الأخرى، تابعوا معنا.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023

يمكن التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2023 من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة والهجرة على الإنترنت.

الضغط على أيقونة “العمالة غير المنتظمة”.

الضغط على زر “إنشاء حساب جديد”.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، بما في ذلك الرقم القومي والاسم الرباعي وتاريخ الميلاد والجنس والعنوان ورقم الهاتف.

إنشاء كلمة مرور.

الضغط على زر “تسجيل”.

بعد إنشاء الحساب يمكن للمتقدمين تسجيل طلباتهم للحصول على المنحة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في في منحة العمالة الغير منتظمة 2023

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من إيصال كهرباء أو غاز أو مياه.

صورة من شهادة قيد عائلي.

سيتم مراجعة الطلبات من قبل وزارة القوى العاملة وسيتم إخطار المتقدمين بنتيجة المراجعة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023

تم الإعلان عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023 للمرة الأولى في شهر يوليو 2023، حيث تم صرف الدفعة الأولى بقيمة 1000 جنيه مصري لكل مستفيد ومن المتوقع أن يتم صرف الدفعة الثانية من المنحة في شهر أكتوبر 2023 حيث سيتم صرفها بنفس القيمة.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2023

لكي يتمكن المتقدم من الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2023، يجب أن يستوفي الشروط التالية: