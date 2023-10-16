مليون مبروك للجميع.. تحديد موعد صرف مرتب شهر أكتوبر 2023 لجميع الموظفين – الحق شوف حسابك الان

يمثل صرف مرتب شهر أكتوبر 2023 في موعدها أهمية كبيرة للعاملين بالدولة حيث أنها مصدر أساسي للدخل بالنسبة لهم، وضرورية لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، كما أن صرف المرتبات في موعدها يساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين ويساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، تابعوا معنا قراءة هذا المقال للتعرف على التفاصيل المعلنة حول هذا الموضوع.

موعد صرف مرتب شهر أكتوبر 2023

وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن وزارة المالية المصرية، سيتم صرف مرتب شهر أكتوبر 2023 للعاملين بالدولة بدءًا من يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر والمتأخرات من المستحقات تكون في أيام 8، 9، 10 من الشهر ذاته، وبناءً على ذلك فإن موعد صرف مرتب شهر أكتوبر 2023 هو يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر 2023، أما بالنسبة للمتأخرات من المستحقات فسيتم صرفها في أيام 8، 9، 10 من الشهر ذاته، أي من يوم الأربعاء 7 أكتوبر إلى يوم الجمعة 9 أكتوبر.

إجراءات صرف المرتبات

يتم صرف المرتبات للعاملين بالدولة من خلال فروع البنوك المختلفة حيث يقوم كل موظف بتقديم طلب صرف مرتبه إلى الجهة الإدارية التابع لها والتي تقوم بدورها بتحويل الراتب إلى البنك المراد صرفه منه، ويمكن للعاملين بالدولة الاستعلام عن موعد صرف مرتباتهم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أو من خلال التواصل مع الجهة الإدارية التابعين لها.

كيفية الاستعلام عن مرتبات شهر أكتوبر 2023

هناك طريقتان للاستعلام عن مرتب شهر أكتوبر 2023 للعاملين بالدولة وهما الطريقة الأولى الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية.

انتقل إلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية.

اضغط على “خدمات الأفراد”.

اضغط على “استعلام عن مرتبات”.

أدخل رقمك القومي ورقم وظيفتك.

اضغط على “بحث”.

ستظهر لك صفحة بها بيانات مرتبك، بما في ذلك

موعد الصرف.

البنك المراد صرف المرتب منها

المبلغ المستحق.

الطريقة الثانية: الاستعلام من خلال التواصل مع الجهة الإدارية التابعين لها:

يمكنك الاتصال بالجهة الإدارية التابعين لها للاستعلام عن موعد صرف مرتبك، وعادة ما تقوم الجهات الإدارية بنشر إعلانات عن موعد صرف المرتبات على موقعها الإلكتروني أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.