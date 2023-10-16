تحديث.. تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2023 وشاهد مباراة مصر والجزائر الودية الإثنين 16/10/2023 مجانا

يثير تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2023 اهتماماً متزايدًا بين محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، فهذه القنوات تقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من المباريات البارزة في البطولات العربية والعالمية، وفي هذا المقال سنلقي نظرة على التردد الجديد لقناة أبو ظبي الرياضية وكيف يمكن متابعة أهم المباريات عبرها.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2023

من خلال التردد الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، يمكن لمحبي كرة القدم مشاهدة المباراة بجودة عالية، ولتحقيق ذلك يمكنهم تغيير التردد إلى الإعدادات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12091

الاستقطاب: أفقي

الجودة:hd

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

موعد مباراة مصر والجزائر الودية سيكون في يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023، وستُقام هذه المباراة على أرض ملعب هزاع بن زايد، وستُطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر، بينما ستكون الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، وتحديداً في مدن دبي وأبوظبي، حيث يأتي إقامة هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

استقبال تردد قناة أبوظبي الرياضية

يمكنك استقبال التردد الجديد لقناة أبو ظبي الرياضية ومتابعة أحدث المباريات والأخبار الرياضية بجودة عالية من خلال اتباع الخطوات التالية: