ملخص مباراة مصر والجزائر اليوم الإثنين 16-10-2023 في ودية المنتخبات

تعادل منتخب مصر والجزائر اليوم الإثنين بنتيجة هدف لكل فريق، وذلك ضمن وديات المنتخبات استعدادت لبطولة أمم أفريقيا 2023، وهي ذاتها النتيجة التي حسمت لقاءهما الأخير في البطولة العربية، وكانت أهداف المباراة من نصيب حمدي فتحي وإسلام سليماني، حيث نجح اللاعب حمدي فتحي في إحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 62 من الشوط الثاني، ثم منتخب الجزائر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من نهاية المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مباراة مصر والجزائر

يأمل منتخب مصر في تحقيق نتيجة إيجابية تؤكد هيمنته وسيطرته على القارة السمراء، وكذلك المنتخب الجزائري لديه نفس الرغبة في تحقيق أفضل نتيجة أمام منتخب مصر، كما يسعى المنتخبين أيضًا للتأهل إلى نهائيات كأس العالم في عام 2026، حيث ستُقام في ثلاث دول على قارة أمريكا الشمالية، وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفيما يتعلق بالمباراة الودية ضد الفريق الزامبي، نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز بهدف واحد مقابل لا شيء، وسجل هذا الهدف محور الارتكاز الدفاعي حمدي فتحي، كما نجح منتخب الجزائر في هز شباك فريق الرأس الأخضر بخماسية مقابل هدف، لذلك ستكون مباراة ملحمية، إذ تحمل مباريات مصر والجزائر أو الجزائر ومصر جانبا من الإثارة الكبيرة التي يستمتع بها محبي كرة القدم العربية.

مباراة مصر والجزائر اليوم

المدير الفني للمنتخب المصري روي فيتوريا، يسعى إلى تصحيح النواحي السلبية وتعزيز الجوانب الإيجابية في أداء الفريق بعد مباراة زامبيا، كما يسعى إلى تحقيق التجانس الروحي والتكتيكي بين اللاعبين المحليين والمحترفين، وفي هذه المباراة أمام الجزائر، يعول فيتوريا على عدد من أبرز لاعبي القارة الإفريقية، منهم محمد صلاح، الجناح البارز في صفوف ليفربول الإنجليزي وأحد أفضل لاعبي العالم، إلى جانبه يُعتبر مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، واحداً من الأسلحة التهديفية البارزة للمنتخب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الآن

تقوم قناة أون تايم سبورت 1 بـ بث مباراة مصر والجزائر الآن لحظة بلحظة وتغطية مباشرة لكل أحداث المباراة، وهي قناة مفتوحة يُمكن للجميع مشاهدة مباراة مصر والجزائر بشكل مجاني عليها.

تردد قناة أون 1 الناقلة لمباراة مصر والجزائر:

التردد (ميجاهرتز) الاستقطاب معدل الرمز معامل التصحيح 11861 رأسي V 27500 5/6

تشكيلة منتخب مصر والجزائر اليوم

تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي – محمد عبدالمنعم – علي جبر – محمد هاني.

خط الوسط: محمد النني – حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيغيه – مصطفى محمد – محمد صلاح.

تشكيل منتخب الجزائر: