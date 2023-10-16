“شبكة مظلتي”تعلن عن .. ظهور أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الخامسة عبر الرسمي بالعراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن إصدار أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الخامسة، وهذا يأتي بعد انتهاء عملية البحث الاجتماعي والتحقق من صحة المعلومات المقدمة من قبل المستحقين، ويتمثل عدد المستفيدين من البرنامج في الوجبة الخامسة بحوالي 750 ألف مستفيد، حيث تم توزيعهم على جميع محافظات العراق، وتشمل الفئات المشمولة ببرنامج الرعاية الاجتماعية الأرامل، والمطلقات، وزوجات السجناء، والأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الخامسة

يقدم راتب الرعاية الاجتماعية في العراق بمقدار 100,000 دينار عراقي شهريًا لكل مستحق، وتتم عملية صرف هذا الراتب عبر فروع بنك الرافدين يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2023 في العراق بالوجبة الخامسة من خلال عدة وسائل، بما في ذلك زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على الإنترنت، واستخدام تطبيقي منصتي مظلتي، أو الاتصال برقم الخط الساخن 1802

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

للاستعلام عن أسماء المستحقين لبرنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2023 في العراق بالوجبة الخامسة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عبر متصفح الإنترنت.

انقر على أيقونة “الرعاية الاجتماعية” في الصفحة الرئيسية.

اختر أيقونة “استعلام عن أسماء المستحقين”.

سيُطلب منك إدخال رقم بطاقة الأحوال المدنية الخاص بك.

اضغط على زر “بحث”.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك أيضًا تنزيل تطبيق “منصتي مظلتي” على هاتفك الذكي، وبعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام رقم بطاقة الأحوال المدنية الخاص بك، انتقل إلى أيقونة الرعاية الاجتماعية، ثم انقر على أيقونة استعلام عن أسماء المستحقين.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بدون انترنت

للتحقق من أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2023 في العراق بالوجبة الخامسة عبر الاتصال برقم الخط الساخن 1802، ويمكن اتباع الخطوات التالية: