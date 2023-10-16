زغاريط لحد أول الشارع اللى قدامنا لولولولي”.. لأصحاب المعاشات مليار مبروك عليكو معاشات نوفمبر جاية بخبر ف الجون زيادة 1000 جنيه

زيادة 500 جنيه في صرف معاشات نوفمبر يتسائل الكثير من الأشخاص خاصةً أصحاب المعاشات عن هل يوجد أي زيادات في المعاشات للشهر الحالي، وسنوضح لهم القرار الخاص بزيادة 500 جنيه في صرف معاشات نوفمبر حيث تعتبر هذه المعاشات مهمة للأشخاص الذين تقاعدوا عن عملهم، ولا يتمكنون من العمل بسبب سنهم أو مرض يعانون منه، وغيرها من الأسباب كما سنوضح قيمة المعاشات بعض إضافة الزيادات لها.

زيادة 500 جنيه في صرف معاشات نوفمبر

تقوم الجهات الاجتماعية، والتأمينية بعمل زيادات لأصحاب المعاشات بقيمة كبيرة لكي تساعدهم في مواجهة أي أزمة مالية بحيث يمكنهم صرف هذه المعاشات من خلال ماكينات الصرف أو المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم بالإضافة إلى الفروع الفورية بكل سهولة وقالت الدولة أن هذه الزيادة قد تم صرفها لحوالي 11 مليون مواطن على مستوى الدولة.

موعد صرف معاش شهر نوفمبر

قامت الدولة بعمل مواعيد خاصة لكل الشرائح المعاشية بداخلها حتى لا يحدث تزاحم عند ماكينات الصرف أو البنوك حيث حددت موعد صرف الشريحة الأولى ليكون في يوم واحد، واثنين من شهر نوفمبر لعام 2023 بينما الشريحة الثانية ستكون في تاريخ 3 ، و 4 من شهر نوفمبر أما عن الشريحة الثالثة فسيكون موعدها في اليوم 5 ، و6 من نفس الشهر.

قيمة المعاشات بعد الزيادة

ستختلف قيمة الرواتب التي كان يأخذها الأشخاص قبل، وبعد الزيادة حيث للفرد الذي كان يقبض مبلغ قدره 1300 جنيه مصري سيكون راتبه بعدها 1495 جنيه مصري بينما معلش الشخص الذي يقبض مبلغ 2300 جنيه مصري سيكون الراتب حوالي 2645 جنيه مصري أيضاً صاحب معاش 3500 سيحصل على نسبة الزيادة، وسيكون المبلغ هو 4025 جنيه مصري أما بالنسبة إلى المعاش التالي الذي قدره 6500 سيتم قبضه في شهر نوفمبر لهذا العام بزيادة قدرها 7475 جنيه مصري.

طريقة الاستعلام عن المعاشات

يسهل الاستعلام عن المعاش الخاص بك عن طريق اتباع الخطوات التالية هي عبارة عن الدخول إلى موقع الشؤون الاجتماعية من م كتابة كل البيانات الخاصة بك في الخانات المخصصة ثم الضغط على كلمة الاستعلام عن المعاش سوف يظهر لك كل البيانات التي تريد معرفتها.