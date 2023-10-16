مليون مبروك.. ظهور كشوف الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم pdf جميع المحافظات عبر بوابة الوظائف الحكومية

اعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن إرسال كشوف أسماء الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم إلى المديريات التعليمية بالمحافظات لبدء عملية توزيعهم على الإدارات التعليمية التابعة لها طبقًا للتوزيع الجغرافي للمتقدم والبيانات المدونة في بطاقة الرقم القومي الخاصة به خلال عملية التقديم في مسابقة 30 ألف معلم.

كشوف الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم pdf

حيث تم الإعلان عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى من قبل مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، حيث تم فتح باب الاستعلام عن أسماء الناجحين في المسابقة بالإضافة إلى تم اختيار إدارة التسكين للمقبولين ويجب على المقبولين طباعة الإخطار والتوجه به إلى المكان والموعد المحدد في الإخطار مع إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لاستلام خطاب التسكين، ويستطيع الجميع الآن الإطلاع على النتيجة من خلال الدخول على الرابط بوابة الوظائف الحكومية (من هنا).

خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم

هذا وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم مجموعة مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، للاستعلام عن أسماء الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

الدخول مباشرة على رابط وزارة التربية والتعليم (من هنا).

ومن القائمة الرئيسية لابد من الضغط على اسماء المقبولين في مسابقة 30 الف معلم.

وفي الخطوة التالية لابد من ادخال الرقم القومي للمتقدم.

ثم اضغط على كلمة “استعلام ”.

الجدير بالذكر أن وزير التعليم الدكتور رضا حجازي وقع قرار أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى استعدادًا لبدء عملية توزيعهم وتسلمهم العمل خلال منتصف الأسبوع الجاري طبقًا للتوزيع الجغرافي في مختلف المديريات التعليمية بمحافظات مصر.