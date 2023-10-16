ظهور أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة بالعراق

ما زالت عمليات البحث مستمرة عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث إن هذه الرعاية الاجتماعية تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لعدد كبير من المستفيدين، وذلك بإشراف من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، على أن هذه الرعاية يتم صرفها وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط الهامة التي نوضحها لكم في السطور التالية، من أجل أن يتعرف عليها الجميع.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2023

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن عدد المتقدمين للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية بلغوا نحو 500 ألف فرد، يتم الدراسة الميدانية لجميع الطلبات المقدمة، ويكون وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي تتمثل في التالي:-

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون في حاجة إلى دعم مالي ومعنوي.

أن تبلغ حجم الأسرة نحو 4 أفراد لكي يتمكنوا من الحصول على الرعاية.

ألا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 60 عامًا.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب القيام بإتباعها من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، كما على النحو الاتي:-