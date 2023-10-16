NoW.. قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

تصدرت أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة الأخيرة نتائج بحث جوجل، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023، كما أن الحكومة وجهت اهتمامها للأفراد المستحقة للرعاية، يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية بالاطلاع على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة الخامسة، والتي تعد محور اهتمام الفقراء وبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عنها.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة التي تعد من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر العراقية ومحدودي الدخل، والغير قادرين على مواجهة الغلاء الذي تعاني منه عدد من الدول العربية خاصة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

يجب ألا يقل سن المتقدمة عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

يجب أن يكون المواطن عراقي الجنسية، وألا يغادر العراق.

يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام من الرجال.

يجب ألا تقل الأسرة المتقدمة عن 4 أفراد.

يجب ألا يكون المواطن مستفيد من برامج دعم أخرى.

رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة الأخيرة

ادخل على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بزيارة موقع مظلتي.

اختر أسماء الرعاية الاجتماعية.

اختر الوجبة المراد الاستعلام عنه.

بعد تحميل الملف ابحث عن اسم المستفيد المراد الاستعلام عنه.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة الخامسة من خلال الخطوات الآتية: