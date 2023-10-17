عاجل ‼️ اعلان نتائج الاعتراض على القبول الموحد مكرمة الجيش 2023 وزارة التربية والتعليم الاردن

بعد تقديم طلبات نتائج الاعتراض على القبول الموحد، قام العديد من الطلاب، خاصة الراغبين في متابعة التعليم الجامعي، بالتوجه إلى مركز مكرمة الجيش في الأردن للاستعلام عن نتائج الاعتراض أو تقديم اعتراضاتهم. ولتسهيل هذه العملية وتوفير الوقت والجهد، قامت وزارة التعليم بتوفير رابط إلكتروني خاص يتيح لجميع الطلاب الوصول إلى نتائجهم وتقديم اعتراضاتهم والاستفسار عنها في أي وقت. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية قبول الاعتراضات وتقديم الدعم اللازم للطلاب.

الاعتراض على القبول الموحد

لضمان قبولهم في القبول الموحد للعام 2023 في الأردن، يتعين على الطلاب تحقيق درجات عالية بنسبة نجاح لا تقل عن 50% في جميع المواد الدراسية. يجب أن يكون لديهم مؤهل دراسي عالٍ والحصول على شهادة الثانوية العامة. كما يجب عليهم تقديم جميع الأوراق المطلوبة وضمان صحتها قبل تقديمها إلى الجامعة.

للحصول على نتائج الاعتراض على القبول الموحد يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

ينبغي للطالب الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العسكري في الأردن. . بعد الدخول، يجب على الطالب تسجيل الدخول إلى منصة الاعتراض. بعد تسجيل الدخول، يمكن للطالب الانتقال إلى القائمة الرئيسية واختيار “نتائج الاعتراض” والنقر عليها. يلزم الطالب بعد ذلك تحديد نوع الاعتراض واتباع الخطوات المحددة لتقديم الاعتراض. بعد تقديم الاعتراض، يجب على الطالب الانتظار لبضع لحظات حتى تظهر نتيجة الاعتراض ويمكنه التحقق من ما إذا تم قبوله أو رفضه.

إذا تم رفض الاعتراض، يجب على الطالب التحقق من صحة ودقة البيانات المقدمة والالتزام بالشروط المطلوبة لقبوله في مكرمة الجيش.