معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 جميع الفروع pdf (جدول كامل) | الحدود الدنيا بالجامعات العراقية

في إطار تحديد معدلات القبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023-2024، قامت وزارة التعليم العالي العراقية بالإعلان عن المعدلات المطلوبة بعد إعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني لعام 2023 في جميع أنحاء البلاد. تم نشر هذه المعدلات من قبل الوزارة لمساعدة الطلاب في فهم فرصهم للالتحاق بالجامعات واختيار التخصصات التي يرغبون في دراستها، سأقدم لك التفاصيل في السطور التالية.

الحدود الدنيا بالجامعات

تم نشر معدلات القبول في الجامعات العراقية لعام 2023 عبر منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لتسهيل إطلاع الطلاب والطالبات على هذه المعلومات وتسجيل تفضيلاتهم في مختلف الكليات والجامعات، يمكن للراغبين في الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات العراقية اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التعليم العالي. انتقل إلى قسم القبول المركزي. اختر خدمات الطلاب. ستجد الملفات التي تحتوي على معدلات القبول في الجامعات العراقية لعام 2023. تنزيل هذه الملفات بصيغة PDF واختيار الكلية التي تناسب مجموعك وقدراتك.

بهذه الطريقة، تم تيسير عملية الوصول إلى المعلومات المهمة ومساعدة الطلاب في اتخاذ قراراتهم

معدلات القبول في الجامعات العراقية

تُعبر هذه المعدلات عن حدّ التنافس في مختلف التخصصات المُقدمة في الكليات، تقوم الوزارة بنشر هذه المعلومات سنويًا لمساعدة الطلاب في جميع أنحاء البلاد على فهم فرص القبول، تأتي هذه المعلومات بعد الإعلان الرسمي من قبل الوزارة عن نتائج الصف السادس الإعدادي في الدورة الثانية لعام 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية باستخدام الرقم الامتحاني الفردي لكل طالب وهذا جدول معدلات القبول في الجامعات العراقية: