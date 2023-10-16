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معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 جميع الفروع pdf (جدول كامل) | الحدود الدنيا بالجامعات العراقية

Karooمنذ 5 ساعات
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معدلات القبول في الجامعات العراقية
معدلات القبول في الجامعات العراقية

في إطار تحديد معدلات القبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023-2024، قامت وزارة التعليم العالي العراقية بالإعلان عن المعدلات المطلوبة بعد إعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني لعام 2023 في جميع أنحاء البلاد. تم نشر هذه المعدلات من قبل الوزارة لمساعدة الطلاب في فهم فرصهم للالتحاق بالجامعات واختيار التخصصات التي يرغبون في دراستها، سأقدم لك التفاصيل في السطور التالية.

الحدود الدنيا بالجامعات

تم نشر معدلات القبول في الجامعات العراقية لعام 2023 عبر منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لتسهيل إطلاع الطلاب والطالبات على هذه المعلومات وتسجيل تفضيلاتهم في مختلف الكليات والجامعات، يمكن للراغبين في الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات العراقية اتباع الخطوات التالية:

  1. قم بزيارة موقع وزارة التعليم العالي.
  2. انتقل إلى قسم القبول المركزي.
  3. اختر خدمات الطلاب.
  4. ستجد الملفات التي تحتوي على معدلات القبول في الجامعات العراقية لعام 2023.
  5. تنزيل هذه الملفات بصيغة PDF واختيار الكلية التي تناسب مجموعك وقدراتك.

بهذه الطريقة، تم تيسير عملية الوصول إلى المعلومات المهمة ومساعدة الطلاب في اتخاذ قراراتهم

معدلات القبول في الجامعات العراقية

تُعبر هذه المعدلات عن حدّ التنافس في مختلف التخصصات المُقدمة في الكليات، تقوم الوزارة بنشر هذه المعلومات سنويًا لمساعدة الطلاب في جميع أنحاء البلاد على فهم فرص القبول، تأتي هذه المعلومات بعد الإعلان الرسمي من قبل الوزارة عن نتائج الصف السادس الإعدادي في الدورة الثانية لعام 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية باستخدام الرقم الامتحاني الفردي لكل طالب وهذا جدول معدلات القبول في الجامعات العراقية:

الكليةنسبة القبول
كلية الطب99.67%
طب الزهراء99.57%
طب الأسنان98.83%
الصيدلة98.5%
هندسة حاسبات93%
هندسة ميكانيكا90.5%
هندسة قسم كيمياوية95.33%
هندسة قسم المواد88.33%
العلوم82.67%
علوم قسم الرياضيات74.17%
العلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات75%
القانون82%
التمريض للذكور96.33%
التمريض للبنات93.17%
طب بيطري68.33%
الزراعة60%
الإدارة والاقتصاد61.5%
الإدارة والاقتصاد القرنة60%
التربية القرنة65.5%
التربية للعلوم الصرفة70.67%
التربية للعلوم الإنسانية72.67%
التربية للبنات66.33%
الآداب68.67%
علوم البحار63.83%
كلية الطب100.28%
طب الأسنان99.5%
صيدلة98.83%
هندسة قسم حاسوب93.17%
هندسة قسم ميكانيك86%
كلية الهندسة قسم المواد85.67%
كلية العلوم86.17%
العلوم قسم الرياضيات78.5%
القانون85.67%
علوم سياسية79.25%
الإدارة والاقتصاد68%
التربية74.67%
الآداب75.17%
آداب قسم علم النفس77.33%
آداب قسم الفلسفة72.83%
تربية أساسية67.5%
تربية أساسية قسم رياض أطفال66.17%
تربية أساسية معلم صفوف أولى
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Karooمنذ 5 ساعات
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