معدلات القبول في العراق 2023-2024 احيائي وأدبي وتطبيقي | | الحدود الدنيا للقبول المركزي في الجامعات العراقية pdf

معدلات القبول في العراق 2023-2024 احيائي وأدبي، بعد ظهور نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثاني عام 2023 في العراق وافتتاح باب التسجيل في الجامعات من قبل وزارة التعليم العراقية، بدأ العديد من أولياء الأمور والطلاب والطالبات في جميع مدن العراق في البحث عن معدلات القبول في الجامعات للقسمين العلمي والأدبي، بهدف الاستعداد لتجهيز المستندات والأوراق اللازمة لهذه المرحلة الهامة.

معدلات القبول في العراق 2023-2024 احيائي وأدبي

وزارة التعليم العراقية قامت بتقسيم الطلاب وتحديد مستوياتهم في جميع مدن العراق، وأعلنت عبر موقعها الرسمي عن معدلات القبول في العراق 2023-2024 احيائي وأدبي للطلاب والطالبات، والتي جاءت على النحو التالي:-

كلية الطب في جامعة البصرة، بلغ معدل القبول 99.67%.

كلية الصيدلة في جامعة البصرة، جاء معدل القبول نحو 98.5%.

قسم الميكانيك في كلية الهندسة بجامعة البصرة، معدل القبول في هذا القسم 90.5%.

وقسم الحاسوب في كلية الهندسة بجامعة البصرة، بلغ معدل القبول في هذا القسم 93%.

قسم المواد في كلية الهندسة بجامعة البصرة، معدل القبول في هذا القسم 88.33%.

كلية العلوم في جامعة البصرة، معدل القبول بلغ نحو 82.67%.

قسم الكيمياوية في كلية الهندسة بجامعة الموصل، بلغ معدل القبول في هذا القسم 95.33%.

الحدود الدنيا للقبول المركزي 2023 – 2024 بالعراق

كما نتعرف الآن على الحدود الدنيا ومعدلات القبول في العراق 2023-2024 احيائي وأدبي وتطبيقي في الجامعات العراقية وجميع الكليات كالآتي:-

كلبة الطب: 100.33%.

هندسة حاسوب: 95%.

كلية الصيدلة: 98.83%.

تمريض للإناث: 95.33%.

كلية التمريض “ذكور”: 97.67%.

كلية الزراعة: 60%.

كلية العلوم: 88%.

كلية علوم البيئة: 62%.

كلية الآداب: 72.83%.

كلية الآثار: 60%.

كلية التربية “إناث”: 62.17%.

كلية التربية الأساسية: 69%.

استعلام معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024

يمكنكم الاستعلام عن معدلات القبول في العراق 2023-2024 احيائي وأدبي من خلال الخطوات التالية:-