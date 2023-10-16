احصل عليها الان.. وظائف قيادية للشباب بمرتبات تصل لـ 7000 فيما فوق .. فرصة للبنات والشباب من السما وهتستلم بكرة

وظائف التنمية المحلية ، أطلقت وزارة التنمية المحلية فرص عمل قيادية للشباب في عدة محافظات ضمن مجموعة وظائف الإدارة المحلية، وتضمنت هذه الفرص 91 وظيفة متنوعة بين سكرتيري عموم وسكرتيري عموم محافظين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء. تم ذلك ضمن الإعلان رقم 3 لعام 2023 الصادر عن الوزارة، بخصوص الموعد النهائي لتقديم طلبات الوظائف في مجال التنمية المحلية، أعلنت الوزارة اليوم عن تمديد فترة التقديم لمسابقة شغل الوظائف القيادية في المحافظات لمدة 15 يومًا.

موعد التقديم في وظائف التنمية المحلية

حيث ستبدأ يوم غد الثلاثاء 17-10-2023 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 31-10-2023، هذا التمديد يهدف إلى منح الفرصة لجميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف، وذلك لاختيار أفضل الكوادر والمواهب لتولي المناصب القيادية في المحافظات.

وأشارت الوزارة في بيانها الصادر اليوم إلى أنها تسعى بجدية دائمة إلى تجديد الدماء في المناصب القيادية بالمحافظات، وظائف التنمية المحلية من خلال انتقاء الكوادر المتميزة والملتزمة بتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، بهدف دعم عمليات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.

شروط القبول بالوظيفة

بيان الوزارة يوضح أنه يتم تقييم المتقدمين وظائف التنمية المحلية القيادية في وزارة التنمية المحلية بناءً على مجموعة من المعايير الهامة التي تشمل:

القدرات العلمية. التاريخ الوظيفي. مقترحات التطوير. السمات الشخصية. مهارات القيادة واتخاذ القرار. القدرة على حل المشكلات. أداء ونجاح في الاختبارات التحريرية والشفوية. المعرفة بالقوانين واللوائح المتعلقة بعمل المحليات، سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية.

هذه المعايير تهدف إلى اختيار الكوادر الأفضل تأهيًا والأكثر تميزًا لشغل الوظائف القيادية في مجال التنمية المحلية، بهدف تعزيز الجودة والفعالية في تقديم الخدمات للمجتمع.