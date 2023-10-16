الان.. اعلان اسماء المشمولين في  الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 العراق

ما زالت عمليات البحث مستمرة بشكل مكثف، عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، التي أصبحت هي من أهم المنح والمساعدات التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نظرًا لأن مثل هذه المساعدات تعمل على توفير الدعم لجميع الأسر والأفراد المحتاجة وذات الدخل المحدود، ولذلك فإنه أصبح من السهل إمكانية الاستعلام عن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

يمكن بكل سهولة إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

في البداية يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية التي وفرتها الوزارة.

الضغط مباشرة على زر “الخدمات المتاحة”.

ومن ثم يتم تحديد الوجبة الـ9.

كذلك يتم إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المستفيد.

التأكد من جميع البيانات الخاصة بالمستفيد في الخانات المخصصة لذلك.

ثم يتم الضغط على زر “استعلام”.

ليتم عرض جميع الكشوفات المشمولة في الرعاية، وعندها يتم القيام بصرف المنحة.

أهداف برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

هناك بعض الأهداف تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك من أجل القيام بتقديم الرعاية الاجتماعية لجميع المستفيدين والمشمولين في هذه الرعاية، وفقًا للنحو التالي:-