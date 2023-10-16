شغال الان.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 عبر الموقع الرسمي

يبدأ الكثير من المواطنين بالتساؤل عن الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة وعن مميزات الحصول على هذا الكارت وهذا ما سنتناول الحديث عنه، حيث قامت وزارة التضامن الإجتماعي بتوفير رابط على موقعها الرسمي لسهولة الاستعلام عن هذا الكارت وذلك من أجل اثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

حيث يتم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الدخول إتباعك الخطوات التالية:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي ( من هنا ). اضغط على أيقونة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة. ثم ادخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك. ثم اضغط على زر “بحث”.

حالات بطاقه الخدمات المتكاملة لعام 2023

بعد الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ستظهر لك حالة البطاقة، والتي قد تكون واحدة من الحالات التالي:

البيانات الأساسية: إذا كان طلبك في مرحلة التسجيل.

غير مستوفي الأوراق: إذا كان طلبك غير مستوفي بعض الأوراق المطلوبة.

تم الكشف: أى تم الكشف الطبي على صاحب الطلب.

إعادة العرض: أى تم رفض طلبك من قبل اللجنة الطبية.

مرتجع للجنة: أى تم إرسال طلبك إلى اللجنة الطبية للنظر فيه مرة أخرى.

تم تحويل طلبك لوزارة التضامن الاجتماعي

طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

إليك الخطوات اللازمة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة:

نقوم بالذهاب الي الموقع الرسمي الخاص بالبوابة الإلكترونية المخصصة إليكترونيا. ثم نقوم بالتسجيل الدخول بالموقع. ثم قم بكتابة كافة البيانات الخاصة بك بشكل صحيح و دقيق. إرفاق كافة الأوراق و الوثائق المطلوبة. يجب تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لأستخراج البطاقة في استمارة التقديم. سوف يتم إرسال رقم الطلب الموضح عبر رسالة الجوال الخاص بك لاستكمال عملية التسجيل. يجب الاحتفاظ برقم الطلب للأستعلام به مرة اخري حتي يتم قبول الطلب او رفضة. بعد الانتهاء من تسجيل الطلب الخاص بك قم بالذهاب على خدمة “الاستعلام عن حالة الطلب” لمعرفة النتيجة بالقبول أو الرفض. في حالة الرد بالقبول،يقوم المتقدم بحجز موعد من خلال خدمة حجز موعد بالموقع الرسمي الخاص بالبوابة الإليكترونية المخصصة.

بمجرد الانتهاء من عملية التسجيل بنجاح يتم تحديد موعد لاستلام الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة التي تتعلق بذوي الإعاقة