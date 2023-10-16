استعلم الآن عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالرقم القومي عبر بوابة الوظائف الحكومية

يرغب عدد كبير من المتقدمين إلى مسابقة المعلم، في معرفة نتيجة مسابقة 30 ألف معلم، في سياق تعزيز جهود تطوير التعليم في جمهورية مصر العربية، أعلنت مديرية التربية والتعليم نتائج مسابقة التربية والتعليم التي استهدفت 30,000 معلم، وقد تم الإعلان عن هذه النتائج من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.، وتأتي هذه الخطوة في إطار التحضير لاستكمال إجراءات التعيين وتوظيف هذا العدد الكبير من المعلمين بهدف تعزيز القوى العاملة في قطاع التعليم.

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

قد بدأت المديريات والإدارات التعليمية في جمهورية مصر العربية تنفيذ إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد بهدف تمكينهم من البدء في العمل داخل المدارس، وتم نشر أسماء المعلمين الناجحين في المسابقة التي أجريت على مستوى الجمهورية، وذلك بناءً على توجيهات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك يهدف هذا الإعلان إلى توفير الكفاءة الضرورية في ميدان التعليم وسد العجز في الكوادر التعليمية.

مسابقة 30 ألف معلم بالرقم القومي

قد بدأت المديريات والإدارات التعليمية في جمهورية مصر العربية تنفيذ إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد بهدف تمكينهم من البدء في العمل داخل المدارس، وتم نشر أسماء المعلمين الناجحين في المسابقة التي أجريت على مستوى الجمهورية، وذلك بناءً على توجيهات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويهدف هذا الإعلان إلى توفير الكفاءة الضرورية في ميدان التعليم وسد العجز في الكوادر التعليمية.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

لمساعدة المتقدمين والمعلمين الجدد على الاطلاع على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم، يمكن اتباع الخطوات التالية: