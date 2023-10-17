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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 بالرقم القومي المرحلة الثانية عبر وزارة التضامن الاجتماعي rdis.moss.gov.eg
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023، تستطيع الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بسهولة وسرعة عن طريق عدة خطوات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماع، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على تلك الخطوات البسيطة.
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023
يمكنك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 من خلال الخطوات التالية:
- قم بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي مباشرة.
- ابحث عن أيقونة “استعلام طلبات” عبر الرابط واضغط عليها.
- قم بإدخال رقم بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على الكارت.
- اضغط على أيقونة “بحث” لتقديم الاستعلام.
- ستظهر النتيجة التي توضح ما إذا كان الكارت متاحًا والمكان الذي يمكنك استلامه فيه.
مميزات كارت الخدمات المتكاملة
بعد الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023، نسلط الضوء على أهم ما يتميز كارت الخدمات المتكاملة والتي من بينها الآتي:-
- القدرة على التعامل مع من يملك الكارت كشخص ذو إعاقة أمام الجهات الحكومية.
- الحصول على تخفيضات على وسائل النقل والمواصلات.
- السماح لمن لديه بطاقة خدمات الدخول إلى المناطق الأثرية والمتاحف بشكل مجاني.
- الحصول على خصومات على رسوم الأندية الرياضية.
- الإعفاء من الضرائب.
- الحصول على سكن حكومي مناسب.
- الدمج في المدارس.
- الجمع بين معاشين في حالة تقاعدهم أو حقوقهم المالية الأخرى.
- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.
- الحصول على الكشوفات الطبية المجانية في المستشفيات.
- الدمج في المعاهد والجامعات.
- توفير نسبة 5% من فرص التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
- الحصول على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.