الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 بالرقم القومي المرحلة الثانية عبر وزارة التضامن الاجتماعي rdis.moss.gov.eg

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023، تستطيع الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بسهولة وسرعة عن طريق عدة خطوات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماع، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على تلك الخطوات البسيطة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

يمكنك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي مباشرة.

مباشرة. ابحث عن أيقونة “استعلام طلبات” عبر الرابط واضغط عليها.

قم بإدخال رقم بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على الكارت.

اضغط على أيقونة “بحث” لتقديم الاستعلام.

ستظهر النتيجة التي توضح ما إذا كان الكارت متاحًا والمكان الذي يمكنك استلامه فيه.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

بعد الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023، نسلط الضوء على أهم ما يتميز كارت الخدمات المتكاملة والتي من بينها الآتي:-