اكتشف تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD على نايل سات وعرب سات

إذا كنت من عشاق البرامج الوثائقية وترغب في متابعة محتوى الحياة البرية عالي الجودة، فإن قناة ناشيونال جيوغرافيك HD هي الخيار المثالي بالنسبة لك، تعتبر هذه القناة واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تقدم محتوى استكشافي رائع وأفلام وثائقية مميزة، في هذا المقال، سنقدم لك تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD الجديد لعام 2023 على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات

التردد: 11226

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 30000

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

لضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لاستقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD على نايل سات، قم بإدخال الإعدادات المذكورة أعلاه وسوف تكون قادرًا على متابعة المحتوى عالي الجودة الذي تقدمه القناة.

ردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

التردد: 11804

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

قم بإعداد جهاز الاستقبال الخاص بك وفقًا للإعدادات المذكورة أعلاه لاستقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات بجودة عالية واستمتع بمشاهدة أفضل البرامج الوثائقية والاستكشافية.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي مواضيع متنوعة، بما في ذلك:

1. كشف البرامج عن الكوارث البيئية والطبيعية التي تؤثر على العالم.

2. البرامج تكشف عن الهياكل الهندسية الضخمة وكيف تم تصميمها وبناؤها.

3. يتتبع برنامج سمكة التونة العملاقة وعاداتها.

4. يستعرض البرامج التكنولوجيا والهندسة من زوايا مختلفة.

5. البرامج تتناول المعلومات المثيرة عن القروش وسلوكها.

6. تسلط الضوء على الحياة