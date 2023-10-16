متاح الان برابط مباشر.. رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

تعد منحة البطالة من أهم ما يشغل بال الشباب الجزائريين حيث تعد احد الوسائل المقدمة من الدولة من أجل إعانتهم على ايجاد فرص عمل مما يساعد في الحد من البطالة وتأهيل هؤلاء الشباب لأسواق العمل ويبحث الشباب عن رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023، والذي يمكن من خلال القيام بجميع إجراءات التجديد إلكترونياً، كما يمكنهم من خلاله معرفة جميع الخطوات اللازمة للتسجيل في المنحة والمستندات المطلوبة للتقديم وسوف نوضح اليكم كيفية تجديد المنحة من الموقع الخاص الوكالة الوطنية بالجزائر.

رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023

وقد حددت الوكالة الوطنية للتوظيف بعض الشروط التي لا يمكن أن يتم قبول طلبك الا في حال توفرها، حيث يحصل الشباب بمقتضى المنحة على مبلغ 15 ألف دينار جزائري شهرياً ويتم التجديد لهم بعد 6 أشهر بعد التأكد من أحقيتهم للحصول على المنحة وذلك من خلال مطالعة المستندات الرسمية المرفقة في طلب التجديد وتكون شروط التجديد كالتالي:

يقل عمر المستفيد عن 19 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

يلزم أن يكون الطلب الخاص للمستفيد مفعل في الوكالة المحلية للتشغيل.

أن لا يمتلك المستفيد سجل تجاري .

ألا يكون تم توظيف في جهة رسمية.

عدم حصول المستفيد على دعم من برامج المساعدات الحكومية الأخرى.

ألا يكون المستفيد قد استفاد من الصندوق الوطني للتقاعد.

خطوات تجديد منحة البطالة 2023

وفي حال توفر الشروط سالفة الذكر يمكن لكل مستفيد من المنحة تقديم طلب التجديد بكل سهولة من خلال الرابط المخصص لذلك من قبل الجهات المعنية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEm) على الإنترنت.

اختيار “تجديد منحة البطالة”.

يتم كتابة رقم التسجيل الخاص بالمستفيد.

قم بكتابة تاريخ ميلاد المستفيد.

إدخال الرقم الوطني للمستفيد.

ثم يتم الضغط على “بحث”.

رابط التسجيل منحة البطالة 2023

يمكن لجميع الشباب بلا عمل التقديم على المنحة في حالة توفر شروط الحصول عليها المحددة من قبل الوزارة والتي يوفرها الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتوظيف ويمكن التسجيل من خلال تنفيذ الخطوات التالية :

قم بالبحث عبر محرك جوجل موقع الوكالة الوطنية للتشغيل أو اضغط هنا للدخول .

يتم الضغط على خدمة التسجيل في المنحة .

يتم إدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة.

يجب إرفاق صور واضحه من المستندات المطلوبة.

يتم الضغط على إرسال الطلب.

ويرجى انتظار مرور بعض الوقت حتى تقوم الجهات المسؤولة عن قبول الطلبات بمراجعة الطلب سيتم الرد عليك برسالة عبر بريدك الإلكتروني تفيد قبول طلبك.