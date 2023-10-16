“قدم النهاردة” وظائف خالية للشباب بمرتب 25 ألف جنيه في السفارة الامريكية بالقاهرة بشرط هذه المؤهلات + رابط التقديم.. على طبق من دهب

وظائف السفارة الاميركية حيث بموجب معرفتنا مدي اهتمام الشباب بالبحث عن الوطائف، لذا سعينا اليكم لمعرفة كافة التخصصات المطلوبة اليوم بمرتبات جيدة، أصدرت السفارة الأمريكية في القاهرة إعلانًا يشير إلى توفر فرص عمل جديدة وحاجتها لتوظيف موظفين جدد للانضمام إلى فريقها، كما قامت السفارة بنشر تفاصيل شاملة حول المهام والشروط والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة عبر موقعها الرسمي، وسنستعرض هذه التفاصيل لكم فيما يلي.

تفاصيل وظائف السفارة الاميركية

اما عن تفاصيل وظائف السفارة الاميركية جاءت كالتالي:

المسمى الوظيفي: Shipment Assistan آخر يوم لقبول الطلبات هو 19 أكتوبر 2023. الراتب المعروض هو 10,312 دولار سنوياً (حوالي 318,000 جنيه مصري سنوياً، أي ما يعادل حوالي 26,000 جنيه شهريًا). ستكون ساعات العمل دوام كامل بمعدل 40 ساعة في الأسبوع.

شروط التقديم

للتقديم، يجب أن يتوفر لديك ما يلي:

سنتين من الدراسة الجامعية. ثلاث سنوات على الأقل من الخبرة في مجال النقل والشحن والجمارك أو مجال اللوجستيات، مع تدرج وتطور في المسؤوليات. . معرفة جيدة بإجراءات شحن البضائع، ومهارات في المحاسبة، تنفيذ العقود، والمعرفة باللوائح الجمركية الحكومية المصرية وعمليات خطوط الشحن في مصر القدرة على التحدث والقراءة والكتابة باللغة العربية بطلاقة. إتقان برنامج Microsoft Office Suite وقدرات جيدة في التواصل مع العملاء. يجب على جميع المتقدمين أن يكونوا على استعداد لاجتياز الاختبارات الطبية والأمنية.”

طريقة التقديم علي الوظيفة

وظائف السفارة الاميركية وبعد تحقيق الشروط الخاصة وإذا كنت تبحث عن المزيد من التفاصيل والشروط المطلوبة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية لعام 2023 في القاهرة، يُرجى الضغط هنـــــا.”