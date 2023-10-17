“خلي ورقك جاهز 85 ألف شقة” شقق سكن كل المصريين مصر الجديدة+ أماكن شقق سكن لكل المصريين 3

شقق سكن كل المصريين مصر الجديدة، أعلنت عنها وزارة الإسكان في ضوء الاهتمام المتزايد من المواطنين المصريين للحصول على الإسكان المناسب، وتأتي مصر الجديدة كوجهة رئيسية لطرح شقق سكن تخدم جميع شرائح المجتمع، حيث تضم مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية التي تلبي احتياجات السكان.

شقق سكن كل المصريين مصر الجديدة

شقق سكن كل المصريين مصر الجديدة، تم الإعلان عن فرصة جديدة من وزارة الإسكان عن توفير شقق سكن كل المصريين مصر الجديدة للمصريين، حيث تم طرح 5 وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحة 90 متر مربع للبيع بنظام التقسيط على مدار 30 سنة، يُمكن الحصول على وحدة سكنية بمبلغ مقدم 25 ألف جنيه، وتسدد باقي المبلغ على 30 سنة بقسط شهري يبدأ من 800 جنيه، يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار العقارات عمومًا.

أماكن شقق سكن لكل المصريين 3

يتضمن طرح شقق سكن لكل المصريين لعام 2023 العديد من المدن الجديدة، ومن بينها:

القاهرة الكبرى

الصعيد

الدلتا

أكتوبر الجديدة

15 مايو

بدر

حدائق العاصمة

العبور الجديدة

الفيوم

سوهاج الجديدة

أسوان

برج العرب

السادات

في هذه المدن، يتم توفير فرص حجز شقق سكنية للمصريين وتوفير الإسكان المناسب وفقًا للشروط المحددة، يتيح هذا الطرح للمصريين فرصة الحصول على سكن مناسب وآمن في المدن المختلفة في جمهورية مصر العربية.

أسعار شقق سكن لكل المصريين

تتوفر شقق سكن لكل المصريين 5 بأسعار تتراوح بين 350 ألف جنيه و 450 ألف جنيه، حيث يتم تحديد السعر حسب المدينة، تتراوح مبالغ حجز الوحدة السكنية في هذه الشقق بين 25 ألف جنيه و 30 ألف جنيه، ويُطلب دفع 10% من قيمة الوحدة كتأكيد للحجز ودفعه عند التسليم.