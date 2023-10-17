أبرز المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن وكيفية التسجيل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتحديد المستندات الضرورية اللازمة للقيام بالتسجيل في حساب المواطن وهذا بعد ما قامت الوزارة بالإعلان رسمي عن استمرار فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطنين والعمل على تجديد الدعم الإضافي للبرنامج لمدة ثلاثة شهور وهذا لتحقيق الحياة الكريمة لمستفيدي هذا البرنامج من الأسر الفقيرة .

المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بتوضيح أهم المستندات اللازمة لإتمام عملية التسجيل في برنامج دعم حساب المواطن فهو تعبير من اهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية فهو يقدم دعم مالي للمواطنين السعوديين محدده الدخل داخل المملكه ومن ضمن هذه المستندات:

احضار صوره من الهويه الوطنيه للفرد المتقدم ويلزم ان تكون سارية.

إحضار مستند يثبت بقيمة الدخل الشهري للفرد المستفيد .

إحضار حساب بنكي فعال وكارت العائلة وبطاقة الأحوال المدنية للفرد.

إحضار مستند للدخل الشهري للزوجه اذا كانت تعمل .

خطوات التسجيل دخول في حساب المواطن

يوجد بعض الخطوات اللازمة التي يجب على المواطن اتبعها للتسجيل في برنامج وحساب المواطن وهي كالاتي: