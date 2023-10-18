طريقة تعريف رقم الجوال عبر أبشر من خلال تطبيق توكلنا 2023

يوجد العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقوم منصة أبشر بتوفيرها حيث يمكن من خلالها توثيق رقم الجوال ويكون هذا من خلال توكلنا عن طريق رقم الهوية حيث عملت هذه الخدمة للتخفيف عن المواطنين وتسهيل لهم هذه الخدمة ولذلك يتساءل الكثير عن كيفية تعريف رقم الجوال عن طريق توكلنا من خلال منصة أبشر للخدمات 1445.

طريقة تعريف رقم الجوال عبر أبشر

تعتبر المنصة من أحد المنصات الخاصة بالخدمات الحكومية حيث انشأتها وزارة الداخلية السعودية للمواطنين تسهيلاً على المواطنين إتمام الكثير من الخدمات المتنوعة بالإضافة الى العديد من الإجراءات الحكومية وتعتبر خدمة توثيق رقم الجوال في تطبيق توكلنا من الخدمات المتاحة لدي منصة أبشر إلكترونيًا من خلال:

قم بالدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم، أو من خلال رقم الهوية، وكلمة المرور.

بعد ذلك قم بكتابة الرمز المرسل إلى الهاتف للتحقق.

قم بالضغط على تسجيل الدخول.

قم بالضغط على خدمات الموجودة في القائمة.

بعد ذلك قم بالضغط على الخدمات العامة.

قم باختيار خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا.

قم بكتابة بيانات التوثيق المطلوبة.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الجوال الذي تريد توثيقه.

قم بكتابة الرمز الذي تم إرساله إلى الرقم المسجل للتفعيل.

قم بالضغط على توثيق رقم الجوال، سوف تحصل على رسالة نصية لتأكيد إتمام عملية التوثيق في تطبيق “توكلنا” إلى جوالك.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا

يمكنك إتمام الخدمة من خلال تطبيق توكلنا عن طريق: