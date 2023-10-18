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الآن كيفية تبليغ تغيب عن العمل للعمالة المنزلية من خلال منصة أبشر 1445
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية بالإعلان عن كيفية التبليغ في حالة تغيب عن العمل للعمالة المنزلية بصورة إلكترونية حيث يمكن استخدام هذه الخدمة من خلال الأفراد المسجلين في منصة أبشر في حالة إذا كان المسجلين مواطنين او مقيمين في المملكة العربية السعودية حيث يمكنهم التبليغ عن تغيب عمالتهم المنزلية عن العمل طبقاً للشروط المعلن عنها من الوزارة وسوف يتم إنذار العامل عن طريق رسالة نصية.
تبليغ تغيب عن العمل للعمالة المنزلية
يمكن تقديم بلاغ بخصوص هروب للعمالة المنزلية عن طريق منصة أبشر من خلال الخطوات الآتية:
- قم بالدخول على منصة أبشر للخدمات الحكومية.
- قم بالنقر على أبشر أفراد الموجودة في الصفحة الرئيسية.
- قم بإدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول.
- قم بالضغط على خدمات العمالة الموجودة في القائمة.
- قم بالضغط على خدمات من ضمن الخيارات المتاحة.
- قم بالضغط على خدمة تبليغ تغيب عن العمل للعمالة المنزلية.
- قم بكتابة البيانات المطلوبة لإتمام تقديم البلاغ.
شروط تقديم بلاغ هروب عامل منزلي
هناك العديد من الشروط المحددة من قبل الوزارة لتقديم بلاغ هروب عامل منزلي بصورة إلكترونية من خلال منصة أبشر وهي:
- يتمكن كل مكفول بتقديم بلاغ الهروب مرة واحدة فقط.
- يتمكن من تقديم البلاغ عن العمالة المنزلية لحاملي إقامة سارية الصلاحية فقط.
- غياب أي بلاغ نشط بخصوص تغيب العامل عن العمل.
- عدم تواجد أي تنازل بخصوص نقل الخدمات مسجل في البوابة الإلكترونية.
- عدم وجود تأشيرة خروج نهائي للعامل.