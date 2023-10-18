الآن اعرف كم راتب الضمان الاجتماعي بعد الزيادة المقررة 2023

يسعى برنامج الضمان الاجتماعي المطور على دعم الأفراد والأسر التي تواجه صعوبة في المعيشة داخل المملكة حتى يتمكنوا من تحسين حالتهم المعيشية حتى يكون لديهم كافة الاستقرار المالي والعمل علي تحويل حالتهم المعاشية من الاحتياج إلى الإنتاج بالإضافة إلي ذلك فهو يعمل علي تحسين القوى العاملة لدى المستفيدين للارتقاء بجودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية قد يتساءل العديد من الأشخاص عن زيادة راتب معاش الضمان الاجتماعي المطور.

راتب الضمان الاجتماعي بعد الزيادة

قام الملكة سليمان بإصدار أمر ملكي من الملك والذي ينص على زيادة الحد الأدنى للمعاش لكافة المستحقين من معاش الضمان الاجتماعي المطور بنسبة 20% حتى تكون قيمتها من 1100 ريال سعودي إلى 1320 ريال سعودي ولكن يلزم على المستفيدين توافر لديهم بعض شروط الاستحقاق وهذا من قبل وزارة الموارد البشرية سابقًا.

ما هي حاسبة الضمان المطور

تعمل حاسبة الضمان الاجتماعي المطور على معرفة واستعلام قيمة المعاش المستحق للفرد والأسرة المتقدمة حيث من خلال بوابة حاسبة الضمان يمكن احتساب قيمة المعاش وذلك وفقاً لعدد أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري الكلي لهم ويمكن معرفة قيمة الدعم إلكترونيًا بكل سهولة من خلال هذه الخطوات: