خطوات تقديم تعويض مالي بقيمة 200 ريال للمستهلكين 2023 اعرف التفاصيل

قامت الكهرباء في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن فرض غرامات بقيمة كبيرة على المواطنين وذلك إذا قام المستهلك بعدم دفع الفواتير الخاصة به وتراكمها عليه بالإضافة إلى ذلك قامت شركة الكهرباء أيضاً بالإعلان عن وجود تعويضات مادية للمواطنين حيث يبحث المستهلكين عن قيمة الغرامة وأيضاً التعويضات التي فرضتها الشركة.

تقديم تعويض مالي بقيمة 200 ريال للمستهلكين

أعلنت شركة الكهرباء عن فرض غرامات للمستهلكين الذين قاموا بتراكم الفواتير وعدم دفعها حيث يتمكن المواطن من دفع الفواتير بالتقسيط لا على دفعة واحدة وذلك في حالة إذا كان المستهلك لا يمتلك المبلغ كامل في الوقت الحالي لتسديد كافة الفواتير حيث يتمكن من دفع المبلغ على دفعات وذلك من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قم بالذهاب إلى تطبيق البنك الراجحي أو يمكنك الذهاب إلى بنك آخر تمتلك فيه حساب بنكي.

الخطوة الثانية: قم بالنقر على سداد الفاتورة لمرة واحدة.

الخطوة الثالثة: قم بالضغط على الشركة السعودية للكهرباء.

الخطوة الرابعة: قم بكتابة رقم الحساب الخاص بك.

الخطوة الخامسة: قم بالضغط مرتين على مبلغ الفواتير السابق وإزالة.

الخطوة السادسة: قم بكتابة المبلغ الجديد المراد دفعه هذه المرة، ومن ثم سوف يتم سداد المبلغ الخاص بالفواتير.

تعويضات شركة الكهرباء

قامت شركة الكهرباء بأنها سوف تقوم بصرف مبلغ مالي وجاء ذلك كتعويض للمستهلكين عن انقطاع الكهرباء لمدة تزيد عن 6 ساعات ويبلغ قيمة المبلغ المالي المدفوع للأسر كتعويض لهم 200 ريال سعودي كما أنه يتم صرف المبلغ آلياً دون قيام المستهلكين بالتقديم للحصول على التعويض أو المطالبة به.