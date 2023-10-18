أبرز وأهم شروط صرف منحة الطلبة والتلاميذ في العراق 2023-2024

تعاونت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع وزارة التربية والتعليم في العراق؛ من أجل مساعدة الأسر محدودي الدخل على تكاليف التعليم للأبناء، وتقديم الدعم اللازم لهم، لذا يرغب المواطن العراقي في معرفة شروط صرف منحة الطلاب المشمولة عوائلهم برواتب الحماية الاجتماعية، لذا سوف نعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالشروط هذه المنحة بالسطور القادمة.

شروط صرف منحة الطلبة والتلاميذ

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، موعد صرف هذه المنحة والذي من مقرر مع بداية العام الدراسي، وفق الشروط التي حددتها لتوزيع هذه المنحة على جميع الطلبة والتلاميذ، وهذا في ظل الضوابط المستحقة لذلك، سوف نتعرف على عليها في السطور الآتية :

الشرط الأول وهو عدم تجاوز مدة غياب الطالب عن ثلاثة أيام، حيث يمتنع بذلك عن المنحة المقدمة.

الشرط الثاني وهو يشتمل على إذا رسب الطالب في السنة الدراسية الحالية، يمنع عنه هذه المنحة في السنة الدراسية القادمة.

الشرط الثالث يتعين على الطالب عدم السير في طرق التسول من جديد.

الشرط الرابع وهو يتعين على إدارة المدرسة أن تراجع الطلبة المشمولين باعانات الحماية الاجتماعية.

الشرط الخامس هو تقديم كافة المستندات التي تثبت استحقاق هذه المنحة، حتى يتم صرفها بشكل شهري.

ما هي استراتيجية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؟

أوضح وزير أحمد الأسدي، الاستراتيجية التي تتبعها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تتضمن لتخفيف الأعباء عن الفقراء، حتى تحقق فرص التكامل الاجتماعي بين أفراد، ولا تقف عند هذا الحد بل تخلق فرص عمل للشباب وهذا بالتنسيق مع وزارة التجارة.