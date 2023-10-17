خطوات وطريقة التقديم على موقع اللوتري 2024

يحلم بعض الشباب والأشخاص في السفر إلى أمريكا، وتحقيق بعض أحلامهم بها، ويبحثوا عن الطرق الصحيحة لذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى الهجرة غير شرعية وتحمل عواقبها، لذا أتاحت أمريكا موقع اللوتري، من أجل التقديم على الهجرة العشوائية، وحتى يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني دون تحمل مشقة وعناء التقديم، وحددت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وهى ضرورة الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادل ذلك، أن يمتلك الخبرة في العمل لمدة تبلغ السنتين، كما يجب أن يحمل جواز سفر ساري وليس منتهي، والتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك، لذا سوف نتعرف في هذا المقال عن التسجيل في موقع اللوتري.

التقديم على موقع اللوتري 2024

دشنت أمريكا فتح باب موقع اللوتري للتسجيل على الهجرة العشوائية، لذا يريد المواطنين معرفة التسجيل على الموقع، سوف نتعرف عليه في السطور التالية:

الخطوة الأولى وهى الذهاب إلى الموقع الرسمي المسمى اللوتري.

الخطوة الثانية تتضمن كتابة الرقم التأكيدي.

الخطوة الثالثة وهى تشتمل على كتابة كافة المعلومات الشخصية المرتبطة بك.

الخطوة الرابعة وهي يتم معرفة نتيجة بعد ستة أشهر من غلق باب التقديم.

الخطوة الخامسة وهى عليك الانتظار حتى تظهر له نتيجة، فإذا تم اختياره، يتوجب عليه انهاء كافة إجراءات التأشيرة، أما في حالة رفض طلبة سوف يتم إعلامه بذلك.

نصائح عامة للتسجيل على اللوتري أمريكا 2023

يوجد نصائح لابد وضعها في الحسبان وهى: