تمويل كنف 30 ألف ريال للمطلقات والأرامل بدون فوائد ولكن بشروط معينة.. اعرفي هذه الشروط

ترغب العديد من السيدات في الحصول على تمويل كنف 30 ألف ريال للمطلقات والأرامل بدون فوائد، إذ أن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أعلن مؤخرًا عن برنامج تمويل كنف بمبلغ 30,000 ريال سعودي، وهذا التمويل يميزه أنه يُقدم دون فوائد أو رسوم واجبة، وهو موجه بشكل خاص لدعم المطلقات والأرامل دون تحقيق أرباح مالية من جانب المستفيدات، يأتي هذا البرنامج ضمن جهود المملكة نحو تحقيق رؤية 2030، وقد وضع بنك التنمية الاجتماعية شروطًا محددة للحصول على هذا القرض سواء كانت المتقدمة مطلقة أو أرملة.

تمويل كنف 30 ألف ريال للمطلقات والأرامل بدون فوائد

تمويل كنف بقيمة 30,000 ريال سعودي تم إطلاقه في العام 1445 هـ، ويتميز بعدة مزايا مهمة، ويمكن للمقترضين الاستفادة من فترة سداد تصل إلى 5 سنوات، مما يتيح لهم التسديد بسهولة، ومن جهة أخرى يتميز هذا التمويل بعدم وجود رسوم إدارية، وفي حالة وفاة المقترض، لا يتوجب على الورثة سداد المبلغ المتبقي، وإن الهدف الرئيسي لتمويل كنف هو دعم الأرامل والمطلقات اللواتي يواجهن صعوبات مالية في ظل الظروف الصعبة التي تواجههن.

شروط الحصول على تمويل كنف 30 ألف ريال للمطلقات والأرامل

بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أعلن عن برنامج تمويل كنف بقيمة 30,000 ريال سعودي بهدف دعم النساء المطلقات وتخفيف الأعباء المالية في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وقد حدد البنك شروطًا للحصول على هذا القرض، وتشمل هذه الشروط:

حالة الزواج: المرأة المتقدمة على القرض يجب أن تكون إما مطلقة أو أرملة وأن لا يكون هناك كفيل معها.

العمر: يجب أن يتراوح عمر المرأة المتقدمة بين 25 عامًا و55 عامًا.

الدخل: دخل المرأة المتقدمة يجب ألا يتجاوز 8,000 ريال سعودي شهريًا.

كيفية التقديم على تمويل كنف 30 ألف ريال للمطلقات والأرامل

بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية جعل عملية التقديم على قرض كنف للمطلقات والأرامل بسيطة وميسرة، ولطلب هذا القرض، يمكن اتباع الخطوات التالية: