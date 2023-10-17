نتائج قرعة الحج في المغرب وشروط التقديم 2023

بعد التقديم على إجراءات الحج في دولة المغرب، يرغب المواطنين في معرفة موعد نتيجة قرعة الحج، وهذا بعد انتظار مدة على تقديم ، ومن أجل أن يطمئن قلوبهم بهذا الشأن، حيث يرغب الكثير منهم في أداء مراسم الحج، ولا يوجد من مسلمين لا يريد السفر إلى هناك، حيث يعد الحج هو أحد الأركان الإسلام، وبعد أن أعلنت وزارة الأوقاف في المغرب عن بدء التقديم في قرعة الحج من يوم عشرة في شهر أكتوبر، ويستمر إلى يوم 17 من نفس الشهر الجاري، لذا سوف نتعرف موعد قرعة الحج بالمغرب وكل ما يخصه بالسطور التالية.

نتائج قرعة الحج في المغرب

وبعد إعلان وزارة الأوقاف بدولة المغرب عن موعد بدء مراسم الحج الجديد لعام 2024، حددت أيضًا المرشحين لهذه القرعة، حيث كان من المقرر أن يكون الدفعة الإدارية الأولى في اليوم التاسع من شهر أكتوبر، ثم الدفعة الثانية كانت يوم العاشر من شهر أكتوبر، ثم كانت الدفعة الثالثة والرابعة يوم 11 من أكتوبر.

شروط التقديم على أداء مراسم الحج في المغرب 2024

حتى يتمكن المواطنين من إنهاء كافة الإجراءات المرتبطة بمراسم الحج، لابد من الالتزام بالشروط التي حددتها وزارة الأوقاف وهى: