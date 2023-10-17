استمارة التقديم على الحج 2023 وشروط التقديم

يرغب المواطنين في العراق زيارة بيت الله في السعودية، فلا أحد لا يريد أن يتمم شعائر دينه، كذلك يتملك هذا المكان معزة في قلوب المسلمين أجمع، لذا يبحثوا عن الطرق الصحيحة لاستكمال إجراءات الحج؛ لإتمام مراسم الحج فالجميع يرغب في أن يقع عليه الاختيار لأداء هذه المهمة الجميلة لجميع القلوب، لذا تم إعلان عن بدء التسجيل، سوف نتعرف في هذا المقال عن استمارة التقديم للحج في العراق بالسطور القادمة.

استمارة التقديم على الحج 2023

يريد المسلمين في العراق التعرف على إجراءات والشروط المطلوبة، للتقديم على الحج في العراق، لذا سوف يتعين عليك اتباع الشروط التالية:

الشرط الأول هو يتم قبول الأفراد من ذوي الشهداء، وهذا لا يلغي مبدأ قبول أشخاص أخريين من الفئات الأخرى.

الشرط الثاني يشتمل على إذا تم غلق باب التسجيل في أوجه المقدمين، إذا لن يتم موافقة عيب طلب بعدها.

الشرط الثالث يجب وضع في الحسبان أن الأفراد الذين يتم موافقة عليهم تكون بقوانين محددة.

الشرط الرابع وهو يسير وفق الفئات المقدمة، حيث يتم بعدها توحيد تقديم على الحج.

موعد انتهاء استمارة الحج في العراق 2023

تم فتح التسجيل على باب الحج وذلك يوم التاسع من أكتوبر الجاري، ويستمر إلى يوم التاسع من نوفمبر القادم، حيث يفتح لمدة شهر واحد فقط، ليعطي فرصة للمواطنين للتقديم، وإعطاء الفرصة للجميع، وبعد معرفة موعد بدء تقديمات ونزول استمارات الحج، يتساءل الجميع عن كيفية التسجيل في العراق للحج، حيث يجب عليهم الذهاب على موقع ذوي الشهداء، ثم إنشاء حساب عليه.