“بمقدم 22 ألف بس” شقة تمليك 150 متر من الاسكان الاجتماعي+ شروط التقديم على شقق تعاونيات البناء والإسكان

يهتم الشباب بالبحث عن شقة تمليك 150 متر من الاسكان الاجتماعي، فحيث أن الهيئة العامة تستعد دائما لتقديم تعاونيات الإسكان فتقوم بطرح وحدات سكنية جديدة بالمزاد المعلن في خلال أيام بأنظمة سداد مختلفة سواء كانت محلات تجارية أو وحدات سكنية في سبع مدن.

شقة تمليك 150 متر من الاسكان الاجتماعي

شقة تمليك 150 متر من الاسكان الاجتماعي، يعد البحث شقة تمليك 150 متر من الاسكان الاجتماعي أمر مهم جدا للكثير من الشباب المقتبلين على العمر وفيما يلي سوف نعرض لكم تفاصيل مهمة عن هذا الموضوع:

إن مساحات الوحدات السكنية التي يتم طرحها منذ 95 م2 إلى 155 م2 والتي تشمل كلا من الجراج والشقق بمشروعات المقطم، الغردقة، الشيخ زايد، دمياط وسوهاج

تحرص الهيئة العامة على تقديم تعاونيات البناء مع وجود بعض من التسهيلات في عملية السداد والتي قد تصل إلى 10 سنوات وعند القيام بالسداد بشكل كامل فسوف يتم خصم 20 % من سعر الوحدة ولا يتم الدخول في القرعة.

شروط التقديم على شقق تعاونيات البناء والإسكان

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها عن التقديم على شقق تعاونيات الإسكان والبناء، وفيما يلي سوف نعرض أهم هذه الشروط: