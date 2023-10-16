زيادة المرتبات بأثر رجعي للموظفين + الوزارة تكشف عن خبر سار جدا بشأن زيادة الرواتب.. خبر يفرح يومكم

زيادة المرتبات بأثر رجعي هي موضوع يثير اهتمام عدة فئات في المجتمع، وقد تم تحديد جداول زمنية ونسب زيادة بالتنسيق مع الجهات المعنية. سيتم تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من أكتوبر، حيث تبلغ 800 جنيه مصري للعاملين في القطاع العام و600 جنيه مصري للعاملين في القطاع الخاص وفقًا للقرار المعتمد. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين أوضاع العاملين وزيادة دخلهم الشهري، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، هذه الإجراءات تعكس التفهم الحكومي لرفاهية المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

زيادة المرتبات بأثر رجعي

“تم الإعلان عن تحسينات مهمة في مجال الرواتب والأجور بموجب قرارات صادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. ستتم الكشف عن تلك التحسينات خلال شهر أكتوبر الجاري، وستتم تنفيذها وفقًا للقرارات الحكومية المتعلقة بالموظفين الذين وصلوا إلى الدرجة السادسة في القطاع الحكومي. وقد تم تحديد تفاصيل تلك التحسينات بحيث تتراوح بين 3500 جنيه و 4000 جنيه.

زيادة المرتبات بأثر رجعي بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن زيادة في قيمة العلاوة المعيشية الاستثنائية، حيث ستصعد من 300 جنيه إلى 600 جنيه لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والعام. تعكس هذه التحسينات الجهود المستمرة للحكومة في تعزيز أوضاع العاملين، وزيادة دخلهم، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

موعد صرف المرتبات

أعلنت الوزارة أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لموظفي الدولة سيبدأ في يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر الجاري. وأشارت إلى أن المبالغ المتأخرة ستُصرف خلال أيام 8، 9، 10 من نفس الشهر.

زيادة المرتبات بأثر رجعي طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ناشد موظفي الجهات الإدارية بضرورة عدم الازدحام عند ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المعين لكل جهة إدارية.