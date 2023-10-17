“ابسط يا عم هتصرف تموينك بزيادة” بعد إلغاء الأرز من بطاقة التموين.. 50 جنيه زيادة في تموين نوفمبر

50 جنيه زيادة في تموين نوفمبر كانت هذه الزيادة من الأخبار التي تسببت في ضجة قوية واسعة النطاق في المجتمع المصري، تم تقديم قرارات جديدة بزيادة حصة كل فرد في بطاقة السلع التموينية، ومؤخرًا، انتشرت أخبار تفيد بزيادة 50 جنيهًا في حساب كل فرد في التموين فوق حسابه السابق، في هذا المقال، سنتحقق من دقة وصحة هذا الخبر.

50 جنيه زيادة في تموين نوفمبر

50 جنيه زيادة في تموين نوفمبر، لقد شهدت مصر اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين بالإعلان عن الزيادة المقترحة في بطاقة التموين، حيث يسعون لمعرفة حقيقة هذا الأمر. استجابًا لذلك، قدم مجلس النواب طلبًا لزيادة الدعم على بطاقة كل فرد، 50 جنيه زيادة في تموين نوفمبر بهدف تعزيز الدعم للسلع الغذائية في الأيام القادمة، وأعلنت الحكومة المصرية أنه سيتم تنفيذ زيادة جديدة بنسبة 42% على السلع الغذائية اعتبارًا من بداية العام الجديد، وذلك بهدف مساعدة المواطنين في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، يتوقع أن يستفيد حوالي 64 مليون مواطن من هذه الزيادة، وسيتم تخصيص ميزانية تبلغ 16 مليار جنيه لتغطية هذا الدعم.

أسعار سلع التموين

تم تحديث قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بناءً على قرار التموين بشأن رفع الأرز من السلع التموينية، إليكم بعض الأسعار: