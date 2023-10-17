تخفضيات تصل لـ25%.. أماكن مبادرة خفض السلع الغذائية// وصفوه بـ «قرار إنساني جاء في وقته»
أماكن مبادرة خفض السلع الغذائية هناك العديد من المبادرات التي تهدف إلى تخفيض تكاليف الحياة وتوفير المساعدة للأفراد والعائلات في إيجاد السلع الغذائية بأسعار معقولة، يتم تنفيذ هذه المبادرات في محلات السوبرماركت والهايبرماركت وصفقات الجملة، حيث يتم تخصيص أجزاء من هذه المحلات لعرض السلع الغذائية بتخفيضات وعروض خاصة، علاوة على ذلك، تعمل بعض المبادرات عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، حيث يمكن للأفراد البحث عن المنتجات ومقارنة الأسعار والعروض للحصول على أفضل صفقة ممكنة.
أماكن مبادرة خفض السلع الغذائية
إن أماكن مبادرة خفض السلع الغذائية هي مبادرة تهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين من خلال تخفيض أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، وتتمثل أهداف هذه المبادرة في تخفيض تكاليف المعيشة وتحسين قدرة الأفراد على تأمين احتياجاتهم الأساسية تتضمن السلع المشمولة في المبادرة مجموعة واسعة من المواد الغذائية مثل الأرز والسكر والزيت والشاي، وتقدم بأسعار مخفضة لتحقيق توفير حقيقي للمستهلكين، يعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة لتعزيز السلامة الغذائية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي على المستوى الوطني.
قائمة أسعار المواد الغذائية في مصر 2023
وبحسب البحث الذي أجراه الكثيرون من المواطنين حول قائمة أسعار السلع الغذائية في مصر الآن، تم الإعلان عن بدء جميع المنافذ الخاصة والمحال التجارية بتخفيض نسبة 25% و15% لمدة 6 أشهر من أسعار السلع الغذائية، وذلك تنفيذًا لمبادرة مجلس الوزراء، التي تم إطلاقها بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحادات الغرف التجارية، تم تخفيض سعر 7 سلع أساسية وهي:
- أصبح سعر السكر 27 جنيهًا للكيلو.
- أرتفع سعر العدس من 54 جنيها للكيلو إلى 40 جنيها للكيلو.
- تتراوح سعر زجاجة الزيت بسعة 700 مللي بين 30 و 35 جنيهًا، أما العبوة بسعة اللتر فتتراوح بين 38 و 45 جنيهًا.
- سعر الأرز تراوح بين 18 و20 جنيها للكيلو.
- عبوة اللبن بحجم 500 جرام تكلف 14.90 جنيه، فيما سعرها للكيلو يصل إلى 27.90 جنيه.
- سعر الجنية المثلثات 8 قطع بسعر 8 جنيهات.
- تم تقليص سعر عبوة الجبنة بوزن 500 جرام من 30 جنيها إلى 24 جنيها. أما سعر عبوة الجبنة بوزن 250 جرام فتتراوح بين 14 و16 جنيها.
- كيلو العدس السائب بسعر 36.5 جنيه.
- أصبحت أسعار المكرونة 400 جم 7.5 جنيهات ومكرونة السباجتي 400 جم 8 جنيهات.
- في المجمعات ، ارتفع سعر الشاي إلى 250 جم مقابل 44 جنيهًا.
- يتم بيع الدقيق بوزن 1 كجم بسعر قدره 18 جنيهًا في أنحاء المتاجر في المجمعات.