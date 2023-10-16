طريقة الاستعلام عن استحقاق حساب المواطن والحد المانع الجديد للدعم

يرغب العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية معرفة طريقة الاستعلام عن استحقاق حساب المواطن، حيث أن برنامج حساب المواطن قد قام بتوضيح لجميع المستفيدين أنه بموجب شروط الأهلية والاستحقاق المحددة للدعم، يمكن الآن الاستعلام عن أهليتهم للحصول على دعم حساب المواطن عبر الموقع الإلكتروني بسهولة، جيث أن زيادة دعم حساب المواطن تعكس التفاني في تقديم الدعم للأسر السعودية وتعزيز العيش المستدام والكريم للمواطنين.

الاستعلام عن استحقاق حساب المواطن

تم الإعلان عن زيادة دعم حساب المواطن مؤخرًا، وأوضح البرنامج من خلال حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي عن تنفيذ المحددات الجديدة اعتبارًا من الدفعة الجديدة لشهر أكتوبر 2023، وأكد البرنامج أن الحد المانع للدعم يتفاوت من أسرة لأخرى ويعتمد على مجموع دخل الأسرة وعدد أفرادها، ولكنه لن يتجاوز 20,000 ريال سعودي.

لمعرفة استحقاقك في برنامج حساب المواطن اتبع الخطوات التالية.. pic.twitter.com/3PDm19FJqW — حساب المواطن (@citizenaccount) October 15, 2023

يُتيح البرنامج للمستفيدين معرفة مبلغ الاستحقاق والحد المانع للدعم عن طريق استخدام الحاسبة التقديرية للدعم عبر البوابة الإلكترونية، وإذا كانت نتيجة الاستعلام تظهر “لا يوجد”، فهذا يشير إلى أن قيمة دخل المستفيد والأفراد المعتمدين عليه تجاوزت الحد المانع للدعم.

أهلية الحصول على حساب المواطن

فيما يتعلق بمعايير استحقاق حساب المواطن، فهي الشروط التي يتم احتسابها لتحديد قيمة الدعم المالي الذي يتلقاه كل فرد في الأسرة، وتشمل هذه المعايير العناصر التالية:

إجمالي دخل الأسرة: يتم حساب إجمالي دخل الأسرة بناءً على الدخل الشهري الإجمالي لأفراد الأسرة.

عدد أفراد الأسرة: يتم أخذ عدد أفراد الأسرة في الاعتبار لتحديد حجم الدعم المستحق.

عمر جميع أفراد الأسرة: عمر أفراد الأسرة يمكن أن يكون عاملًا مؤثرًا على حساب المواطن.

طريقة الاستعلام عن استحقاق حساب المواطن

للاستعلام عن حساب المواطن، يمكن اتباع الخطوات التالية: