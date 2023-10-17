آخر أخبار المعاشات الآن عاجل موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2023 لشهري أكتوبر ونوفمبر

موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2023، يبحث عدد كبير من الموظفين العاملين بالدولة عن موعد صرف علاوة غلاء المعيشة لعام 2023، حيث تم عقد الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد، الموافق 15 أكتوبر 2023 وتمت المناقشة في هذه الجلسة مشروع قانون من الحكومة يتضمن زيادة استثنائية للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة.

موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2023

يرغب الجميع في التعرف على موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2023 حيث كان من المقرر أن يتم صرفها بداية من شهر أكتوبر ولكن تم تأجيل الصرف ليكون بداية من شهر نوفمبر 2023 بأثر رجعي، ليتم صرف العلاوة بمقدار 600 جنية، ويتوقع الكثير من المواطنين والموظفين زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وفقًا للقانون رقم 166 لعام 2022، كما سيتم منح أصحاب المعاشات أو المستحقين لها منحة استثنائية، ومن المتوقع أن تتضاعف قيمة هذه المنحة من 300 جنيه إلى 600 جنيه شهريًا، وستكون متاحة لحوالي 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية تصل إلى 16.4 مليار جنيه.

قانون علاوة غلاء المعيشة

وبعد نفاذ هذا القانون يستفيد أيضاً من الراتب الزائد أي شخص يعين من الموظفين أو العمال، ويكون ذلك وفقاً لنص القانون جزءاً من الراتب التكميلي أو الراتب المتغير لكل شخص.

لأغراض المادة (2)، يشمل موظفو الدولة والعاملون الذين تنطبق عليهم أحكام المادة (1)، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف العامة النظامية في جمهورية مصر العربية، الموظفون والعمال الدائمون والمؤقتون الذين يحق لهم الحصول على الأجر الشامل.

وأخيرًا، قد وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب على مشروع قانون يتضمن زيادة المنحة الاستثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات، حيث سيصبح مقدار المنحة 600 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، للموظفين المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية لعام 2016.