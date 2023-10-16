“بديل أدسنس السحري” شرح منصة شركة ezoic أفضل بديل لجوجل أدسنس 2024.. شركة إيزويك الألف ظهور يساوي 7 دولار في الدول العربية

بعد تحديثات جوجل أدسنس المستمرة، أصبح من الصعب قبول المواقع الحديثة فيها، لذلك سوف نقوم بـ شرح منصة شركة ezoic، هذه المنصة تعتبر أفضل بديل لجوجل أدسنس 2024، حيث تُقدم عائد لكل ألف ظهور للإعلانات يصل إلى 7 دولار، هذه النسبة أغلب الناس لا يراها في أدسنس، حيث أن أدسنس يعتمد على الظهور والنقرات، غير أنه يعتمد على النقرات بشكل أساسي، بينما شركة إيزويك تعتمد على الظهور فقط ولا يهم إن حصلت على نقرات أم لا، لذلك فهي بديل قوي جدا لمن يمتلك موقع يحصل على زوار كثر يوميا.

شرح منصة شركة ezoic

شركة ezoic هي شركة أمريكية متخصصة في مجال الإعلانات الرقمية، يقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، حيث تقوم هذه الشركة بعرض إعلانات تشبه تلك المقدمة من قبل Google AdSense، وهي تُعد واحدة من أفضل الشركات التي تقدم خدمات الإعلانات للناشرين، وتعتبر بديلاً جيدًا لخدمات جوجل AdSense، فعندما ننظر لتجربة المستخدمين، خاصة أولائك الذين عرضوا أرباحهم التي حصلوا عليها من شركة أدسنس فإنها تتراوح ما بين 5 و 7 دولار لكل ألف ظهور للإعلان، وهذه النسبة لا توجد حتى في جوجل أدسنس.

ما هي شركة إيزويك

شركة Ezoic تعمل كشريك لـ Google Ad Manager لفترة طويلة جدًا وقد قامت بتقديم الإعلانات الرقمية التابعة لجوجل للعديد من الناشرين، وقد تمكنت الشركة من تحسين وتهيئة أداء العديد من الناشرين وقادتهم نحو تحقيق أقصى استفادة من الإعلانات الرقمية، وإحدى مزايا شركة Ezoic هي أنها تعتمد على نموذج الدفع مقابل الظهور بدلاً من الدفع مقابل النقر، وهذا يعني أن الناشرين يتلقون أموالاً مباشرة عندما تعرض إعلاناتهم دون الحاجة للانتظار حتى يتم النقر على الإعلان، وهذا النموذج يجعل الأمور أكثر بساطة وتوفيرًا للناشرين.

شروط القبول في شركة ezoic

في البداية كانت شركة ezoic تُقدم حتى عام 2020 خدمة تحقيق الربح للناشرين بشرط وجود 10 آلاف زيارة ولكن في منتصف عام 2021، ثم أعلنت الشركة عن تغيير سياساتها لتقدم خدمة الربح من خلالها عن طريق دورة تدريبية تقدمها الشركة للتعرف أكثر عن الشركة وكيفية الربح منها وكان من المفترض أنك إذا تمكنت من الحصول على نسبة أكثر من 75% في هذا الاختبار تحصل على شهادة من الشركة، ويتم تحقيق الدخل لك بعد مراجعة قصيرة من الشركة مثل هذه الشهادات والذي تمكن عدد قليل من الناشرين العرب الحصول عليها قبل تغيير سياساتها فيما بعد.

تحديثات شروط إيزويك 2024

بعد مرور نحو 6 أشهر تقريباً، تغيرت سياسة شركة Ezoic لتسمح الآن لجميع الناشرين بالتقديم للربح دون الحاجة لاجتياز الدورة التدريبية والاختبار المطلوبين سابقاً، والسؤال الذي كان أحد أهم الأسئلة في هذا السياق هو حول الفرق بين CPC وCPM ببساطة يُشير CPC (التكلفة للنقرة) إلى المبلغ الذي تدفعه كشركة إعلانات عندما ينقر شخص ما على إعلانك، وهذا هو النموذج الذي يستخدمه Google AdSense، حيث تدفع فقط عندما يقوم شخص بالنقر فعليًا على الإعلان.

مصداقية شركة ezoic

السؤال الأهم الذي يرغب قراء المقال في معرفته الآن، هو ما مدى مصداقية شركة ezoic، وهل تدفع منصة إيزويك الأرباح فعلا، أم أنها نصابة، في الحقيقة عندما ننظر لتجربة صناع المحتوى العربي على اليوتيوب، فإنهم جميعا أجمعوا على صدقها، ولكنهم لم يُجمعوا على مدى صدق الأرباح التي تزعم بعض قنوات اليوتيوب أنها تصل إلى 7 دولار لكل ألف مشاهدة، وإن كانت تظهر كذلك بالفعل لدى بعضهم، ولكن هناك الكثير مما قال عكس ذلك، ولو أن أرباحها هكذا لذهبت كل المواقع الإخبارية إليها، لأنها تحصل على زيارات فلكية بشكل يومي.

واختصارا للكلام فإن شركة إيزويك صادقة في الدفع، ولكن هناك شكوك حول نسبة الأرباح المزعومة، ولا يمكنني أن أقول لك لا تجربه، لأنه يعتبر شريك جوجل أدسنس، فلا تقلق إعلاناته متوافقة مع جوجل أدسنس.