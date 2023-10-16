أرقام خدمات عملاء فودافون Vodafone 2023 لحل الشكاوي

خدمات عملاء فودافون، إحدى أهم شركات الاتصالات في مصر والعالم العربي. شركة فودافون هي شركة ذات تطور دائم ولها تاريخ عريق يمتد لمدة 20 عامًا. تسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات لزبائنها، وتتميز بوجود خدمة عملاء استثنائية تقوم بالرد على الاستفسارات وتقديم الدعم في غضون 24 ساعة ,شركة فودافون تضم عددًا كبيرًا من العملاء في مصر والشرق الأوسط، ولذا قررت أن تقدم لزبائنها أكثر من وسيلة للتواصل والحصول على الدعم الفوري. بدءًا من خدمة عملاء الهاتف المحمول وخطوط الموبايل، يمكن للعملاء الاتصال على الرقم 16888. وإذا كنت بحاجة إلى دعم فني للانترنت المنزلي ADSL، يمكنك الاتصال على الرقم 2828.

خدمات عملاء فودافون

إذا كنت تستخدم خدمة فودافون كاش، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم 7001 وإذا كنت تستخدم نظام فودافون ريد، يمكنك الاتصال على 1100 أما لممثلي الدعم للتسوق عبر الإنترنت، يمكنك الاتصال عبر الرقم 5065. لخدمة مبيعات الشركات، اتصل على 01001888850 وإذا كنت بحاجة للتواصل بشأن الأنظمة الفواتير، يمكنك الاتصال على الرقم 01001888861. وبالنسبة لمن يفضلون التواصل عبر تطبيق واتساب مجانًا، يمكنك إرسال رسالة إلى الرقم 01050888888.

خدمة العملاء عبر الإنترنت

إذا كنت بحاجة إلى التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالإنترنت، يمكنك الاتصال على أحد الأرقام التالية:

رقم خدمة العملاء المسؤولة عن خدمات الإنترنت: 2828.

الرقم الموحد للتواصل مع خدمة عملاء فودافون: 888.

رقم خدمة التسوق أونلاين: 5065.

رقم التواصل من خلال الخط الأرضي: 0225292828.

الرقم المخصص للتواصل مع خدمة عملاء الشركات: 16247.

للتواصل مع خدمة العملاء من أي مكان في العالم: 00201001888888.

الرقم السابق المسؤول عن الكروت وخطوط الهاتف: 0225292888.

للتواصل مع خدمة فودافون كاش: 7001.

توفر شركة فودافون خدمة عملاء مميزة تعمل على تلبية احتياجات العملاء ومساعدتهم بفعالية. بالإضافة إلى الرد السريع على الاستفسارات والمشكلات، تسعى فودافون لتوفير الدعم الفني والمعلومات الشاملة حول الهواتف والباقات وفي حالة نسيان كلمة السر، يمكنكم الاعتماد على خدمة العملاء لاستعادتها. ولمزيد من الراحة والاستفادة من خدمات الشركة، يمكنك الاشتراك في أكثر من خدمة تقدمها فودافون. تجعل خدمة عملاء فودافون الشركة الأولى بين العملاء بفضل الخدمات المميزة التي تقدمها والتزامها بالجودة والاحتراف.