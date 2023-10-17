” العيشة هتبقى فل الفل ” التأمينات والمعاشات توضح زيادة المعاشات 20%.. هتاخد فلوس زيادة

زيادة المعاشات 20% مع تصاعد الأسعار، وازداد البحث عن “تاريخ زيادة المعاشات في عام 2023” عبر محركات البحث العالمية من قبل المستحقين للمعاشات الذين يتجاوز عددهم 10.5 مليون مواطن. وفي هذه المقالة، سنستعرض تاريخ زيادة المعاشات في عام 2023.

زيادة المعاشات 20%

زيادة المعاشات 20%، أكد إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة المعاشات، أنه تم تسجيل زيادة في المعاشات خلال فترة نوفمبر 2022 إلى أكتوبر القادم، وتتراوح نسبة هذه الزيادة بين 20% و 45%. وأوضح أبو العطا أن زيادة المعاشات 20% تعتبر هذه الزيادات غير مسبوقة في تاريخ المعاشات، ولكن تأثيرها على الأفراد غير واضح بسبب التضخم العالمي والأزمات الاقتصادية المتتالية.

وفي لقاء مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة، أشار أبو العطا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة قد ساهمت في تخفيف معاناة الأزمة العالمية على المواطنين، وأنها ساهمت في تلبية احتياجاتهم ومواجهة التضخم.

موعد زيادة المعاشات 2023

زيادة المعاشات 20%، وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2023، يتم زيادة قيمة المعاشات سنويًا في اليوم الموافق لـ 30 يونيو من كل عام، وتطبق الزيادة الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو، وتكون بنسبة تعادل معدل التضخم بحد أقصى 20% للزيادة، وبناءً على ذلك، يتوقع أن تكون زيادة المعاشات لعام 2023 في الأول من يوليو المقبل.

وقد أعلنت التأمينات الاجتماعية زيادة المعاشات لعام 2022 في شهر أبريل الماضي، بنسبة 13%، وهو قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر، وقد تكلف تبكير صرف زيادة المعاشات لأشهر أبريل ومايو ويونيو 2022 مبلغ 9.6 مليار جنيه، وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة 38.4 مليار جنيه.