كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة جميع المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي

كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، زادت عمليات البحث بشكل كبير عن طريقة الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق الوجبة الأخيرة، وذلك نتيجة للتدقيق الذي تقوم به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جميع طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على هذه الإعانات، وتُقدم هذه الرعاية لعدد كبير من المواطنين، خاصةً لأولئك الذين يعانون من الأعباء الاقتصادية في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

تم الكشف عن كشوف أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023 من قِبَل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتُعتبر الرعاية الاجتماعية واحدة من أهم المساعدات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، وتساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الاقتصادية، ولكي يتم الاستحقاق لهذه المساعدة، يجب توافر مجموعة من الشروط التي تشمل ما يلي:

الجنسية العراقية هي أول شرط يجب أن يتوافر في المتقدم للحصول على المنحة.

كما يجب أن تكون الأسرة المتقدمة مكونة من 4 أفراد.

يجب أن يكون المتقدم في حاجة لهذه المساعدة.

كما يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم 60 عامًا في حالة الرجال، و55 عامًا في حالة النساء.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة

للاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة Pdf، يمكن اتباع الخطوات التالية: