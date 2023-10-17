“شوف الأسعار وصلت لكام بعد الزيادة” زيادة التموين كام؟ توجيه هام من وزير التموين بشأن بطاقات التموين وزيادة 40 جنيه لكل بطاقة لمدة عام|| اعرف الحقيقة

زيادة التموين كام هذا هو استفسار العديد من المواطنين لمعرفة موعد صرف زيادة التموين في رمضان 2023 والفئات المستحقة لهذه الزيادة. سنقوم بتسليط الضوء على الجهات المستفيدة من زيادة التموين خلال شهر رمضان 2023 وتوضيح موعد صرف هذه الزيادة خلال الشهر الكريم.

زيادة التموين كام

زيادة التموين كام، تم اتخاذ قرار رئاسي بزيادة استثنائية في التموين لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا في رمضان 2023. ومن المقرر صرف السلع التموينية بالزيادة الاستثنائية وفقًا للقيم التالية:

زيادة استثنائية بقيمة 100 جنيه للأسرة الواحدة.

زيادة استثنائية بقيمة 200 جنيه للبطاقة التموينية المقيد عليها أسرتان أو ثلاث.

زيادة استثنائية بقيمة 300 جنيه للبطاقة التموينية المقيد عليها أكثر من 3 أسر.

وبالنسبة لموعد صرف زيادة التموين كام في رمضان 2023، ستبدأ عملية الصرف يوم السبت 1 أبريل 2023، الموافق 10 رمضان 2023، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 9:00 مساءً، هذه المعلومات للمواطنين الذين يستفسرون عن موعد صرف زيادة التموين والمبالغ المستحقة لكل فئة من الأسر.

المستفيدين من زيادة التموين

وفقًا لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم تحديد 6 فئات مستحقة لزيادة التموين في عام 2023، وتشمل الفئات التالية:

الأسر التي يكون معاشها أقل من 2500 جنيه تعتبر مستحقة لزيادة التموين في عام 2023.

الأسر التي يكون راتب عائلتها الشهري أقل من 2700 جنيه تعتبر مستحقة لزيادة التموين في عام 2023.

أصحاب معاش تكافل وكرامة يستحقون زيادة التموين في رمضان 2023.

الأرامل تعتبر من الفئات المستحقة لزيادة التموين في عام 2023.

المطلقات تعتبر من الفئات المستحقة لزيادة التموين في عام 2023.

أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة يعتبرون من الفئات المستحقة لزيادة التموين في عام 2023.

هذه المعلومات توضح الفئات التي تستحق الحصول على زيادة التموين وتُساعد المواطنين على فهم ما إذا كانوا مستحقين لهذه الزيادة أم لا.