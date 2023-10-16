معدلات القبول 2023 2024 بالعراق علمي وأدبي الحدود الدنيا للقبول المركزي pdf في الجامعات العراقية

إن البحث عن معلومات دقيقة حول معدلات القبول في العراق لعام 2023 هو خطوة أساسية للطلاب الذين يسعون للالتحاق بالجامعات والكليات. تقدم وزارة التربية والتعليم العالي العراقية مجموعة من المعلومات والإرشادات التي تساعد الطلاب على تسجيل رغباتهم بشكل فعال. سنقدم في هذا المقال نظرة شاملة على معدلات القبول لعام 2023 في العراق والخطوات الأساسية للتقديم والضمان.

معدلات القبول 2023 في العراق

بدأت الجامعات في العراق في طرح معدلات القبول لعام 2023 في جميع الكليات. وفقًا لذلك، نشرت وزارة التربية والتعليم العالي العراق دليل رسمي عبر موقعها mohesr.gov.iq الذي يحتوي على جميع المعدلات الخاصة بالقبول في الجامعات العراقية والكليات. تستعد الوزارة لفتح باب التسجيل والالتحاق بالجامعات، وذلك بالتزامن مع صدور نتائج امتحانات السادس الإعدادي الدور الثاني 2023 بنسبة نجاح عالية.

شروط التقديم على الكليات في العراق لعام 2023

يجب على الطلاب معرفة القنوات المتاحة للقبول والتقديم، سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو بشكل ورقي. يجب على الطلاب أيضًا معرفة المعدلات المطلوبة للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2023-2024.

يجب على الطلاب التعرف على تكاليف الدراسة في الجامعات والكليات الأهلية والتحقق من الكليات التي تتمتع بالاعتراف والاعتماد من الجهات المختصة. بمجرد إطلاق استمارة التقديم على الكليات الأهلية لعام 2024، يمكن للطلاب تقديم أربعة اختيارات من بين الكليات المتاحة. ينبغي على الطلاب الالتزام بالمواعيد النهائية المعلنة لضمان قبول طلباتهم.

كيفية الاستعلام عن معدلات القبول 2023

يمكن للطلاب الاستعلام عن معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية عبر زيارة موقع وزارة التعليم العالي واتباع الخطوات التالية:

1. قم بالدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي.

2. انتقل إلى قسم القبول المركزي.

3. انقر على قسم خدمات الطلاب.

4. ستجد الملفات الخاصة بالكليات والمجموع الكلي لكل كلية.

5. يمكنك تنزيل الملفات بصيغة PDF واختيار الكلية التي تناسب مجموعك وقدراتك.

معدلات القبول في بعض الكليات العراقية

جامعة الموصل

طب الموصل: 100.33%

طب الأسنان: 99.13%

الصيدلة: 98.83%

هندسة حاسوب: 95%

هندسة قسم الميكانيك: 86.33%

علوم: 88%

علوم حاسوب ورياضيات: 67.67%

علوم البيئة وتقاناتها: 62%

حقوق: 78.83%

علوم سياسية: 65.5%

تمريض ذكور: 97.67%

تمريض بنات: 95.33%

طب بيطري: 70.17%

كلية زراعة وغابات: 60%

إدارة واقتصاد: 60%

تربية للعلوم الصرفة: 74.5%

تربية للعلوم الإنسانية: 83.33%

تربية للبنات: 62.17%

كلية الآداب: 72.83%

آداب قسم مكتبات ومعلومات: 62.83%

التربية الأساسية: 69%

تربية أساسية قسم رياض أطفال للإناث: 61.17%

تربية الأساسية معلم صفوف أولى: 71.67%

العلوم السياحية: 60%

الآثار: 60%

العلوم الإسلامية: 63%

الحدود الدنيا 2023/2024