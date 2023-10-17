Pdf هنا…دليل الطالب للقبول المركزيفى العراق 2023 معدلات القبول الحدود الدنيا “احيائي – أدبي – تطبيقي” من موقع وزارة التعليم العراقية

لقد زاد البحث بشكل كبير من قبل العديد من الطلاب عن معدلات القبول في الكليات والمعاهد في الجامعات العراقية المختلفة لعام 2023، و حددت وزارة التربية والتعليم في العراق هذه المعدلات لمعرفة الحد الأدنى للقبول في الجامعات،و يهدف الطلاب إلى معرفة هذه المعدلات للتحقق من إمكانية القبول في الجامعات التي يرغبون في الالتحاق بها، وأيضًا لمعرفة إمكانية التحويل بين الجامعات وفقًا للمعدلات المطلوبة للقبول.

معدلات القبول 2023 في العراق الأدبي

وفيما يلي سنقدم لك الحد الأدنى للقبول في الجامعات العراقية، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها:

كلية القانون في جامعة بغداد: 92.71%

كلية الحقوق في جامعة النهرين: 90.43%

كلية القانون في جامعة المستنصرية: 88%

كلية القانون والعلوم السياسية (قسم القانون) في

الجامعة العراقية: 86.57%

كلية القانون في جامعة البصرة: 85.57%

كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة ديالى: 81.29%

كلية القانون في جامعة واسط: 79.29%

كلية القانون في جامعة كربلاء: 79.29%

كلية القانون في جامعة بابل: 78.43%

كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة الأنبار: 77.57%

كلية الحقوق في جامعة الموصل: 77

كلية القانون في جامعة ذي قار: 75.86%

كلية القانون في جامعة ميسان: 75.29%

كلية القانون في جامعة الكوفة: 75.29%

الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات العراقية

للاطلاع على معدلات القبول في الجامعات العراقية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

2. ابحث عن رابط “القبول المركزي” وانقر عليه.

3. ستجد قائمة بالخدمات المتاحة، انقر على “خدمات الطلاب”.

4. ستظهر لك صفحة تحتوي على ملف يحتوي على الكليات المختلفة والحدود الدنيا للقبول في كل كلية.

5. يمكنك طباعة الملف بصيغة PDF للحصول على نسخة منه.

6. استعرض الملف وابحث عن الكلية التي تهمك وتناسب مجموعك الدراسي.