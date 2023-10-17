” Elfajr TV” الان ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 الموسم Osman season 5 جودة HD

يهتم الكثير من محبي المسلسلات التركية بالحصول على تردد قناة الفجر الجزائرية، حيث تُعتبر واحدة من أكثر القنوات الفضائية شهرةً وتميزًا في عرض أفضل المسلسلات التركية، بما في ذلك مسلسل قيامة عثمان،و تم عرض أول حلقتين من الموسم الخامس لقيامة عثمان، حيث تم بث الحلقة الأولى في الخامس من أكتوبر الحالي، والحلقة الثانية في الثاني عشر من أكتوبر الحالي، وهما الحلقتين 131 و 132 على التوالي،و من المقرر عرض الحلقة الثالثة، وهي الحلقة 133، في الأيام القادمة،و سوف نستعرض في هذا المقال التردد الذي يمكنك استقبال القناة عبره.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يشعر العديد من المشاهدين بالاهتمام والاستفسار حول تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات. تقوم القناة بعرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس في كل يوم خميس من كل أسبوع، ومن المتوقع أن يتم عرض الحلقة الثالثة المُنتظرة، الحلقة رقم 133، في الخميس المقبل،و يتم عرض الحلقة بجودة عالية ومترجمة ومدبلجة إلى اللغة العربية، وتُعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية،و من خلال موقع البديل الاخبارى، سوف نقدم لك التردد الخاص بالقناة على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034

معدل الاستقطاب: افقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:5000.

تردد القناة : 12034.

معدل التصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية ياه سات