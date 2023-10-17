“رابط مظلتي” pdf الان هنا اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 فى العراق “الدفعة الاخيرة” spa.gov.iq/umbrella اخر تحديث

المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة فى العراق والتى تزايدت نسبة البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية حيث ينتظر العديد من المواطنين فى جميع المحافظات العراقية الإعلان عن قائمة المستفيدين من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية في العام الحالي،و من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه القوائم عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، كونها الجهة الرسمية المسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع. يسرنا في موقعنا أن نقدم لكم جميع المعلومات المتعلقة بالاستفسار عن الرعاية الاجتماعية، وذلك لمساعدتكم في الحصول على المعلومات المطلوبة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

زادت عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل من أجل معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية ، ومن أجل تلبية هذا الطلب، سيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023 عبر منصة “مظلتي”، حيث تستخدم هذه المنصة لتوفير الدعم الاجتماعي للأفراد ذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر احتياجًا في العراق، وتمت الموافقة على حوالي 500 ألف فرد بعد إجراء دراسة ميدانية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق. تشمل الرعاية الاجتماعية منح هذه الأسر راتبًا شهريًا يساعدهم على التغلب على الصعوبات الاقتصادية في البلاد، ومع ذلك، هناك عدة شروط يجب توفرها لقبول الأسر ضمن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

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