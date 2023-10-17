“بجودة HD” تردد قناة طيور الجنة الجديدة 2023 Toyor Al Janah لمتابعة برامج الأطفال على النايل سات

تردد قناة طيور الجنة 2023 ؛ حيث يسعى العديد من الأباء والأمهات بتوفير أفضل القنوات لبرامج الأطفال والتي يفضلون كونها عربية مثل قناة طيور الجنة والتي أشتهرت منذ عدة سنوات بالبرامج الترفيهيه التي تقوم بنشرها من خلال النايل سات والتي كانت الإنطلاقة الأولى لهم، وقد تميزت في بداية الأمر كونها أولى القنوات العربية التي تنشر هذا المحتوى للاطفال، ويمكن متابعة Toyor Al Janah من خلال القمرين نايل وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة 2023

وقد قامت قناة طيور الجنة عدة مرات بإجراء عملية تغيير بالتردد الخاص بها للعمل على الوصول لأفضل جودة وصورة لدى جميع المشاهدين في أنحاء الوطن العربي، مع العلم أنه تم نقل طيور الجنة على عرب سات وإستمرت عدة سنوات حتى تم إفتتاحها من جديد عبر النايل سات، ويتم إدارة مجموعة القنوات تحت إشراف عائلة مقداد والتي تعدد المؤسس لها وتشمل عدة قنوات بلغات مختلفة منها طيور بيبي باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، بالإضافة إلى Toyor Al Janah.

طيور الجنة على النايل سات

تردد القناة: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/4.

ويمكن القيام بإجراء عملية تثبيت قناة طيور الجنة من خلال الدخول إلى إعدادات الريسيفر والتي تتواجد عبر أزار الريموت كنترول، والقيم بإدخال التردد المطلوب بالإضافة إلى باقي البيانات، والخطوة الأخيرة الضغط على زر Ok لتبدأ عملية البحث عن القناة من خلال القمر الصناعي.

وتمتلك القناة حسابات رسمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفيس بوك حيث يتم التواصل بشكل دائم مع المتابعين عبر الرسائل المنشورة لتوضيح جميع المستجدات في حالة وجود تغيير لديهم بالتردد لمنع إنقطاع الإشارة.