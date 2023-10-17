أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي في العراق “ظهرت الآن” عبر موقع وزارة الدفاع mod.mil.iq

أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، تم الإعلان عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، وهذا يعتبر فرصة عظيمة للمواطنين الذين يرغبون في الانضمام إلى الجيش وتقديم خدمة وطنية قيمة، وقد أعلنت وزارة الدفاع العراقية مؤخرًا عن نتائج القبول لهذا العام، وهذه اللحظة تعتبر بداية رحلة طويلة تتطلب التحضير والتفاني.

أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي عبر زيارة موقع وزارة الدفاع mod.mil.iq، وليس هذا الإعلان مجرد إعلان أسماء، بل هو بداية لتجربة تعليمية وشخصية تستدعي التحضير والتفاني، إذ يعتمد الجيش على جنوده لضمان الأمن والاستقرار في البلاد، وهذا يتطلب التدريب والتفاني في الخدمة.

نحن نهنئ جميع المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع ونتمنى لهم حظًا سعيدًا في رحلتهم العسكرية، إن الانضمام إلى الجيش العراقي يعد فخرًا كبيرًا، وهم سيكونون جزءًا من الإرث الوطني العظيم.

استعلام وزارة الدفاع اسماء المقبولين بصفة جندي 2023

يمكن للأشخاص الراغبين في التحقق من قبولهم ضمن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع واتباع الخطوات المحددة:-

افتح الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية .

. يعرض أسماء الأفراد المقبولين في الجيش.

الرجاء إدخال رقم الهوية أو رقم التسجيل.

سيتم عرض قائمة.

قم بتنزيل القائمة وتحقق من اسمك.

موعد الالتحاق بالجيش بصفة جندي بعد القبول

في حال وجدت أسمك ضمن قائمة اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي فأنت من ضمن الجنود الذين سيلتحقون بالدورة رقم 113 والتي من المقرر أن تبدأ في شهر ديسمبر المقبل لعام 2023 بإذن الله.